Luego de cinco años de su creación, se la define como una serie de Netflix que cambió la televisión para siempre.

Netflix busca optimizar la calidad de imagen de sus usuarios, por eso dejará de funcinar en ciertos modelos de Smart TV.

Cuál es la serie más vista de la historia: fue un fenómeno mundial y se cumplieron 5 años de su estreno

La dimensión de su éxito quedó reflejada desde sus primeras semanas. Durante los 28 días posteriores a su lanzamiento, 165 millones de espectadores reprodujeron esta serie de Netflix , mientras que consiguió ubicarse en el primer puesto de audiencia en 94 países. Su llegada logró atravesar fronteras culturales y convirtió a la producción en un fenómeno seguido por espectadores de distintas partes del mundo.

A cinco años de su estreno, la ficción continúa siendo uno de los grandes fenómenos globales de la plataforma y una referencia dentro de la televisión contemporánea.

El 17 de septiembre de 2026 se cumplen cinco años del estreno de “El juego del calamar” , la producción surcoreana que se convirtió en un fenómeno mundial y marcó un antes y un después para las series de habla no inglesa.

Netflix tiene en su catálogo algunas de las producciones más exitosas de la historia del streaming, pero pocas consiguieron el impacto internacional que alcanzó “El juego del calamar” (Squid Game).

El éxito que llegó después de más de una década de rechazos

Uno de los aspectos más llamativos de la historia de “El juego del calamar” es que su éxito estuvo lejos de ser inmediato. Su creador, Hwang Dong-hyuk, tenía el guion preparado desde 2008, pero durante más de diez años distintas productoras rechazaron el proyecto por considerarlo “demasiado violento, surrealista e irreal”.

El estreno demostró lo contrario. La producción no solo conquistó a millones de espectadores, sino que también logró un importante reconocimiento en la industria estadounidense. La serie recibió 14 nominaciones a los premios Emmy y obtuvo seis estatuillas, entre ellas la de Mejor actor para Lee Jung-jae y Mejor dirección. Además, hizo historia al convertirse en la primera serie de habla no inglesa nominada al Emmy en la categoría de Mejor serie dramática.

¿De qué trata “El juego del calamar”?

La historia sigue a 456 personas que, atravesadas por diferentes problemas personales y económicos, aceptan participar de un misterioso torneo basado en tradicionales juegos infantiles de Corea del Sur. Lo que inicialmente parece una oportunidad para obtener una importante recompensa económica rápidamente se transforma en una competencia extrema.

Los participantes descubren que quienes pierden son eliminados de manera mortal, mientras cada desafío incrementa la tensión y el peligro. Detrás de esta premisa se encuentra una crítica al capitalismo moderno. Hwang Dong-hyuk utilizó la historia para abordar las desigualdades económicas y sociales a través de una trama que consiguió instalarse rápidamente en la cultura popular.

Netflix extendió la historia con dos temporadas más

El impacto de la primera temporada llevó a Netflix a continuar la producción. La plataforma estrenó una segunda temporada en 2024 y una tercera en 2025, completando así la historia. La continuidad, sin embargo, generó opiniones divididas entre los espectadores. Mientras algunos celebraron la posibilidad de regresar a este universo, otros consideraron que la historia original tenía suficiente fuerza para permanecer como una única temporada y que las siguientes entregas prolongaron una trama que había perdido parte del impacto y la novedad inicial. A cinco años de aquel estreno, “El juego del calamar” permanece como uno de los títulos más representativos de Netflix y como una producción que consiguió modificar la percepción internacional sobre las series realizadas fuera del circuito angloparlante.