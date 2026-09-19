Netflix estrenó "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", el nuevo true crime de Ryan Murphy que se volvió furor en la plataforma.

Una nueva saga está siendo furor en Netflix: 8 episodios exponen la historia más misteriosa de Estados Unidos

Netflix vuelve a apostar por el género true crime con una nueva historia basada en uno de los casos criminales más intrigantes de Estados Unidos. Se trata de "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que esta vez pone el foco en una mujer cuya historia continúa generando interrogantes más de un siglo después.

La producción cuenta con ocho episodios y tiene como protagonista a Ella Beatty, quien interpreta a Lizzie Borden. La trama reconstruye el famoso caso ocurrido en 1892, cuando la joven fue acusada de asesinar brutalmente a su padre, Andrew Borden, y a su madrastra, Abby Borden. Aunque enfrentó un juicio por ambos homicidios, finalmente fue declarada inocente.

La serie está ambientada en Fall River, Massachusetts, y se introduce en la vida de una familia adinerada de Nueva Inglaterra durante las últimas décadas del siglo XIX. Lizzie vive junto a su padre, su madrastra y otros integrantes de su entorno, en un hogar atravesado por conflictos, secretos y las estrictas normas sociales de la época.

En ese contexto, la ficción presenta a Lizzie como una mujer atrapada entre la represión, la crueldad y las apariencias. También adquiere protagonismo Bridget Sullivan, la empleada doméstica de la familia, interpretada por Vicky Krieps.

Todo cambia el 4 de agosto de 1892, cuando Andrew y Abby Borden son encontrados muertos dentro de su propia vivienda, luego de haber sufrido múltiples heridas provocadas con un arma cortante. Lizzie, que tenía 32 años, queda rápidamente bajo sospecha y se convierte en la principal protagonista de una investigación que captó la atención de todo Estados Unidos.

El posterior juicio terminó en 1893 con la absolución de Lizzie Borden. Sin embargo, el caso nunca encontró una resolución definitiva: ninguna otra persona fue condenada por los asesinatos y las circunstancias que rodearon el doble crimen continuaron alimentando diferentes teorías.

Un crimen que se convirtió en leyenda

"Monstruo: La historia de Lizzie Borden" no busca solamente reconstruir los hechos conocidos del expediente policial. Como sucede con otras producciones de la antología "Monstruo", la serie combina los acontecimientos documentados con una interpretación dramática de los vínculos familiares, los personajes y las situaciones que pudieron rodear al crimen.

La historia de Lizzie Borden trascendió las páginas policiales y permaneció durante generaciones en el imaginario popular estadounidense. Su caso fue retomado en libros, películas, canciones y distintas versiones acerca de lo que pudo haber sucedido dentro de aquella casa de Fall River.

Lizzie murió en 1927, a los 66 años, sin que el misterio sobre los asesinatos de su padre y su madrastra encontrara una respuesta definitiva. Ahora, más de un siglo después, su historia vuelve a ocupar el centro de la pantalla a través de la nueva producción de Netflix.

El elenco de "Monstruo: La historia de Lizzie Borden"

Además de Ella Beatty como Lizzie Borden, la serie reúne a un elenco integrado por reconocidos nombres. Charlie Hunnam interpreta a Andrew Borden, mientras que Rebecca Hall se pone en la piel de Abby Borden.

Por su parte, Billie Lourd interpreta a Emma, la hermana de Lizzie, y Vicky Krieps encarna a Bridget Sullivan. El reparto también incluye a Jessica Barden, Joey Pollari y Oliver Spenceman. Uno de los nombres que más llama la atención es el de Sarah Paulson, actriz estrechamente vinculada al universo de Ryan Murphy, quien en esta oportunidad interpreta a Aileen Wuornos.

Con esta nueva producción, Netflix vuelve a llevar a la pantalla un caso criminal que, pese al paso del tiempo y a la absolución judicial de su principal sospechosa, todavía conserva uno de los grandes interrogantes de la historia criminal estadounidense.