Lo dejó mal parado: Rocío Robles contó cuál es la sorpresiva manía de Adrián Suar

La modelo también develó la reacción del productor cuando se enteró que su pareja iba a participar de Masterchef Celebrity.

Rocío Robles se prepara para afrontar un nuevo desafío en televisión con su participación en MasterChef Celebrity , que comenzará el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe. La modelo y periodista deportiva habló sobre sus primeros días de grabación y reveló detalles de su relación con Adrián Suar , quien además la acompañará durante su preparación para el certamen.

Mientras se prepara para dejar momentáneamente el periodismo deportivo y meterse de lleno en la cocina, la comunicadora reconoció que está atravesando el desafío con entusiasmo, aunque también con los nervios propios de una experiencia diferente. “Estoy bien, nerviosa. Adrián es mi conejillo de indias, alguien tiene que probar ”, contó sobre las comidas que prepara en su casa. Hasta ahora, explicó, se manejaba principalmente con platos caseros como pastas, carne al horno, guisos y pucheros.

La conversación rápidamente derivó hacia los gustos gastronómicos del productor y allí apareció una de las particularidades que más llamó la atención. Robles contó que su pareja siempre elige el mismo plato cuando le pregunta qué quiere comer: milanesas . Además, explicó que a él le gustan especialmente gruesas, por lo que suele prepararlas primero con pan rallado y luego agregarles panko para conseguir una cobertura más abundante.

Rocío Robles reveló cuál es el plato preferido de Adrián Suar #ALaBarbarossa ahora por Telefe pic.twitter.com/pK5Hv6cecM — telefe (@telefe) September 18, 2026

Sin embargo, la forma en que el productor y actor prepara las milanesas no la convence demasiado. La modelo explicó que el protagonista de Yo, Narciso intenta hacerlas de una manera que considera más saludable: las fríe con poco aceite y después las termina en el horno. “Él jura que se está cuidando y le pone poco aceite y es peor, porque absorbe más”, cuestionó entre risas. La anécdota expuso así una de las diferencias que tienen a la hora de cocinar.

La participación de Robles en MasterChef Celebrity también representa un cambio de rumbo profesional, ya que durante los últimos años estuvo vinculada principalmente al periodismo deportivo. Según contó, cuando recibió la propuesta se mostró entusiasmada y nunca dudó en aceptar. “Hace tres años que hablo de fútbol y es más monotemático. Este me parece un programa re lindo”, explicó sobre las razones que la llevaron a aceptar el desafío.

La presencia de la periodista en el reality tiene además un detalle particular: su pareja, Suar, ocupa un cargo directivo en El Trece, mientras que ella ahora formará parte de una producción de Telefe, uno de los principales competidores del canal. Pese a esa particularidad, contó que él recibió la noticia con alegría y la acompaña en esta nueva etapa. “Somos una pareja, él me acompaña en todos mis proyectos y yo lo acompaño a él”, expresó.

El guiño de Rocio Robles a Suar en la promo de Masterchef pic.twitter.com/Xmc9gfUcZn — Nahuel Saa (@LaCritiok) September 17, 2026

Cuántos participantes tendrá Masterchef Celebrity

La nueva edición tendrá nuevamente a Wanda Nara como conductora y contará con Damián Betular y Germán Martitegui en el jurado, junto con Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato De Santis. El certamen reunirá a 24 figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo, entre ellas Alejandro Lerner, Campi, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Morena Beltrán, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña y Sebastián Presta.