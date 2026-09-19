La bronca de Gladys La Bomba Tucumana contra Marcelo Polino: "Re desubicado"

La cantante, que aseguró que quiere meterse en política, apuntó contra el periodista por un comentario sobre su local de empanadas.

Gladys “La Bomba Tucumana” protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Polino luego de que el periodista cuestionara sus declaraciones sobre las dificultades para mantener su local gastronómico. La cantante lo calificó de “recontra desubicado” y defendió su postura política, al remarcar que se identifica con el justicialismo y que conoce las necesidades de quienes no llegan a fin de mes.

El enfrentamiento comenzó después de que el comunicador, en Desayuno Americano, ironizara sobre la situación de la artista y le sugiriera repartir empanadas en la calle. Además, cuestionó a distintos artistas por no haberse pronunciado durante el gobierno anterior. En ese sentido, la artista respondió que el conductor debería investigar de qué Estado vivió ella alguna vez y cuestionó sus opiniones sobre su realidad económica.

“Yo soy justicialista y me hago cargo. Ya que él es periodista, entre comillas porque hace chimentos, que averigüe ”, sostuvo la intérprete de La Pollera Amarilla, quien también reivindicó sus 45 años de trayectoria. Al mismo tiempo, marcó que expresa públicamente sus convicciones políticas y aseguró estar orgullosa de su forma de vida, mientras cuestionó que Polino opinara sobre su situación sin conocerla.

POLINO CRUZÓ A LA BOMBA TUCUMANA POR SUS DICHOS SOBRE EL GOBIERNO Marcelo Polino cuestionó los dichos de Gladys “La Bomba Tucumana” sobre la situación económica y social del país y apuntó contra su postura frente al Gobierno. “Mucha gente se acordó ahora de la crisis porque… https://t.co/KhAralnhyK

La cantante también rechazó la idea de que deba regalar comida frente a su comercio y aseguró que durante años ayudó a personas necesitadas en Tucumán. “No tengo ningún comedor, pero siempre ayudé a mi provincia”, afirmó. Gladys sostuvo además que, si bien no suele hacer públicas esas acciones, continúa colaborando y conoce de cerca las dificultades económicas.

Gladys La Bomba Tucumana quiere incursionar en política

El cruce se produjo pocos días después de que la Bomba confirmara públicamente su intención de incursionar en la política y trabajar dentro del justicialismo en Tucumán. La artista explicó que todavía no es dirigente y que está evaluando dar ese paso, mientras manifestó su intención de ponerse a disposición del espacio. Por ahora, no anunció una candidatura ni un cargo concreto, aunque mantuvo reuniones con el mandatario Osvaldo Jaldo y algunos funcionarios del gobierno provincial.

[AHORA] Gladys “La Bomba Tucumana” anunció en Diario de la Noche que se dedicará a la política en Tucumán: “Voy a trabajar para el justicialismo porque soy justicialista, de Eva y de Perón”.



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“Conozco lo que es el trabajo, el frío y el hambre porque vengo de ahí. Esta gente no sabe nada”, expresó la cantante al cerrar su respuesta a Polino. Así, el debate sobre su emprendimiento gastronómico derivó en una discusión pública sobre sus convicciones políticas, su trayectoria y su posible ingreso a la actividad partidaria en Tucumán.