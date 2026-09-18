El comunicado de la familia del Indio Solari sobre las cartas falsas que circulan en las redes.

Los familiares del Indio Solari , fallecido el 5 de junio de este 2026, se cansaron de algunas cuestiones que sucedieron tras la muerte del músico y emitieron un duro comunicado en las redes sociales que desconcertó a los fanáticos.

“Desde que se fue no paran de usarlo. Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA... No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman intereses mezquinos”, expresaron.

El texto publicado por la familia del Indio Solari siguió con una aclaración: “Recuerden, cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”.

Si bien Virgina Mones Ruiz y Bruno Solari no dieron nombres y apellidos, los seguidores del cantante no tardaron en especular por qué escribieron eso. “¡¡¡Andan usando un Facebook diciendo que quien escribe es Viru!!! Con supuestos textos del Indio. Medio obvio que no era ella, pero algunos eligieron creer", “Vi un video con IA que usaban al Míster para marchar el 19 de septiembre. ¡Qué feo lo que hacen!“, fueron algunos de los comentarios que se leyeron sobre el posible origen del escándalo.

Recordemos que el Indio Solari falleció en la madrugada del 5 de junio. Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo del artista arrojaron que tuvo un accidente cerebro vascular no traumático, y por eso se cayó en la piscina de su vivienda.

“Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento. Fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora”, reza el informe que difundió la Fiscalía de Morón, a cargo de Lucio Rivero.

Julieta Diaz recordó un mensaje que recibió del Indio Solari elogiándola

La actriz Julieta Díaz compartió una de las anécdotas más emotivas de su carrera al revelar el mensaje privado que recibió de Carlos Alberto "Indio" Solari luego de que el músico escuchara una interpretación suya de "Enjoy the Silence", el clásico de Depeche Mode. El recuerdo volvió a cobrar fuerza tras el fallecimiento del histórico referente del rock argentino, ocurrido el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

La historia fue relatada durante su participación en Espejos rotos, el ciclo del canal de streaming Factoría, donde Díaz revivió con emoción aquel intercambio que, según confesó, quedó grabado para siempre en su memoria. Todo comenzó cuando la actriz publicó en sus redes sociales un fragmento de la canción de la banda británica. Tiempo después recibió un inesperado mensaje del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una figura a la que siempre admiró profundamente: “Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?”, fue la frase que el Indio Solari le escribió y que, años después, continúa emocionándola.

Durante la entrevista, la protagonista de películas como Corazón de león y El fútbol o yo contó que el músico no solo destacó su interpretación, sino que también le manifestó cuánto le había gustado escucharla cantar: “Me puso cosas lindas, como que le había gustado la canción, que le había gustado mi voz, qué sé yo. Dije: ‘Bueno, está bien, voy a hacer ‘Enjoy the silence’ porque a El Indio le gustó’”, recordó entre risas.

La actriz aseguró que ese reconocimiento tuvo un valor imposible de comparar con cualquier repercusión en redes sociales. Incluso confesó que pensó en inmortalizar aquellas palabras de una forma muy especial: “Me emocioné, me emocioné mucho. Me lo sé de memoria. Me puso: ‘Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?’. Creo que me lo voy a tatuar”, reveló. Díaz explicó que respondió inmediatamente al mensaje, impulsada por la emoción del momento, aunque nunca recibió una nueva contestación. Aun así, describió aquel gesto como “un regalo de la vida tremendo”.