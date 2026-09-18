Rosario Ortega expresó su decepción con Emanuel tras el casamiento con Julieta Prandi.

La artista salió a hablar en medio de los rumores de un conflicto en el clan Ortega .

La ausencia de Rosario Ortega , como la de otros miembros de su familia, en el casamiento de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi , generó una ola de especulaciones sobre supuestos conflictos familiares. En medio de versiones que apuntaban a una interna en el clan Ortega y a un presunto rechazo hacia la modelo, la cantante decidió romper el silencio y contar su versión.

Según relató la artista, la invitación a la boda le llegó sobre la hora, con la fecha del evento muy encima, cuando ya tenía compromisos laborales asumidos. “La verdad es que yo estaba grabando los capítulos de una serie y me invitaron dos o tres días antes, no tuve manera de cancelarlo. Ellos querían hacerlo muy íntimo, se arrepintieron un poquito y abrieron las puertas pero bueno, no pude”, explicó en una nota con Puro Show.

Rosario Ortega reconoció que le dio pena no poder acompañar a su hermano en un momento tan importante. “Lo lamenté muchísimo, me hubiera encantado”, aseguró. Además, respondió a los dichos de su sobrina India, quien había afirmado que jamás se ausentaría al casamiento de un hermano: “Obviamente, pero uno espera recibir la notificación antes para poder organizarse. No pude organizarme y pedí disculpas”.

Consultada sobre su relación con Julieta Prandi, Rosario fue clara: “Me cae bárbaro y veo a mi hermano feliz”. Sin embargo, admitió que no suele verlos con frecuencia porque “viven lejos”. Sobre la sorpresa por el casamiento, explicó: “Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro”.

La boda íntima y secreta de Julieta Prandi y Emanuel Ortega dejó al descubierto una supuesta interna familiar. En medio de los rumores, ahora filtraron el supuesto pedido que Evangelina Salazar le hizo a sus hijos.

El pedido de Evangelina Salazar a sus hijos

Este miércoles al aire de Intrusos, la periodista Paula Varela reveló: “Lo que también me contaban es que, en algún punto Julieta también fue porque, si bien es el hermano y todo, se acercó a la comida por los papás”.

“Porque la mamá les pidió que por favor traten de estar los que pudieran porque ella no quería que esto sea un escándalo mediático. Evangelina pidió eso”, cerró la periodista. Cabe recordar que frente a la ausencia de los hermanos en el civil, Evangelina explicó que todos sus hijos estaban ocupados. “Mis hijos tenían todos compromisos (...) Creo que Julieta está por venir, que es la que puede”, había expresado en diálogo con Intrusos.