Julieta Prandi rompió el silencio tras la ausencia de los hermanos de Emanuel Ortega en el casamiento.

En medio de los rumores sobre un supuesto conflicto entre Julieta Prandi y algunos de los miembros de la familia de Emanuel Ortega , la modelo y conductora decidió hablar públicamente y aclarar por qué varios integrantes de la familia no estuvieron presentes en su casamiento.

Durante la última emisión de Intrusos, Prandi fue consultada por los rumores que comenzaron a circular luego de la celebración y respondió con evidente molestia. Al explicar los motivos de las ausencias, señaló: “Se organizó con poco tiempo, Vino Julieta”.

Lejos de confirmar un enfrentamiento, Julieta Prandi fue contundente al hablar sobre el vínculo que mantiene con la familia de su esposo: “Estoy bárbara con todos, no estoy distanciada”. Sin embargo, la conductora no ocultó su enojo por las versiones que comenzaron a difundirse y lanzó una advertencia: “Hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa”.

En relación con las especulaciones que circulan principalmente en redes sociales, la conductora también apuntó contra quienes alimentan las versiones sobre una supuesta mala relación: “Si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere…”. Por otro lado, Prandi aprovechó la conversación para referirse a la situación judicial de su exesposo, Claudio Contardi, y expresó su felicidad por la confirmación de la sentencia: “Estoy doblemente feliz porque se confirmó la sentencia, así que quiero disfrutar de este momento”.

La ausencia de varios hermanos de Emanuel también generó interrogantes sobre cómo había tomado él la situación. Al respecto, Julieta aseguró que su marido tampoco esperaba que algunos familiares no pudieran asistir, aunque negó que esto haya provocado un conflicto: “Él no lo podía creer y se ríe porque está todo bien”. En ese sentido, la actriz fue tajante al referirse a quienes fueron señalados como supuestos protagonistas de una interna familiar: “De ultima le preguntan a los mencionados”.

Prandi explicó que las ausencias estuvieron relacionadas con compromisos previos y remarcó que ni ella ni Emanuel interpretaron la situación como una falta de consideración: “Había compromisos previos y había unos que podían y otros no y nosotros no nos ofendimos por eso. No voy a empañar un día tan hermoso por algo que no existe”.

Cómo fue la celebración íntima

La boda, que se llevó adelante en un contexto íntimo, también volvió a poner sobre la mesa los rumores de una supuesta crisis de pareja que habían circulado meses atrás. Julieta Prandi volvió a negar esas versiones y explicó cómo se gestó la ceremonia: “No hay nada de verdad en eso, y si nos conocen un poco somos personas muy reservadas, es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación”.

Además, contó que la celebración tuvo un número reducido de invitados, a poco de que Ana Paula Dutil revelara lo que piensa de ella: “Eran cinco amigas mías, cinco amigos de él y la familia”. Respecto del vínculo que mantiene con sus cuñados, Prandi aseguró que continúa teniendo contacto con ellos y descartó que exista un enfrentamiento: “Sí, me hablo con todos, los veo y no necesito un mensaje. Tampoco es una familia que se está mensajeando todo el tiempo”.

Como ejemplo de la buena relación, mencionó especialmente la presencia de Julieta Ortega en una actividad vinculada a la celebración: “Ayer vino Julieta Ortega con su hijo Benito”. La conductora también aclaró las versiones que surgieron a partir de un posteo de Luciana Salazar sobre la boda y explicó por qué no todos los integrantes de la familia fueron invitados: “No invitamos a toda la familia porque son muchos, no invitamos al papá de Luciana, pero me llevo bien con ella”.

Finalmente, Julieta volvió a mostrarse molesta cuando le preguntaron por qué no sigue a Julieta Ortega en redes sociales. Sin vueltas, respondió: “No me sigo con nadie y no tengo por qué explicar a quién sigo”.