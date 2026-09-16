Por qué los hermanos Ortega faltaron al casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre contó la verdad detrás de la ausencia de los hermanos del cantante en la ceremonia íntima que se celebró este martes en el Registro Civil de San Isidro.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasaron "secretamente" por el Registro Civil de San Isidro y sellaron su amor. La pareja que lleva poco más de 6 años de relación se convirtieron en marido y mujer en lo que fue una ceremonia íntima con muy pocos invitados y grandes ausencias.

La lista de invitados fue reducida a tal punto que la ausencia de los hermanos del cantante desató una fuerte interna familiar y, según trascendió, todo a punta a la relación con la modelo. El faltazo más llamativo fue el de Julieta Ortega ya que la actriz estaba tomando un café en Palermo mientras su hermano daba el sí. Poco después se supo que participó del almuerzo de celebración y explicó que no estar presente en el civil se dio porque tenía gente trabajando en su casa en ese horario y que había avisado anticipadamente a su hermano.

Sin embargo, detrás de las excusas logísticas trascendió una versión sobre el malestar de los hermanos. Yanina Latorre, contó en SQP (América), que la pareja tenía el casamiento previsto con tiempo y que ellos fueron avisados dos o tres días antes. "La ofensa de los hermanos es que, sabiendo que estaban afuera, se lo avisaron tarde", remarcó la conductora.

Mientras que Luis y Martín Ortega no asistieron por estar fuera del país, Sebastián Ortega argumentó compromisos de grabación y Rosario Ortega prefirió no interrumpir su participación en un streaming.

El distanciamiento entre los hermanos ser habría profundizado con la llegada de Prandi. “Los únicos de la familia que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega. Desde que entró a la familia, ella se los compró y ellos mueren por ella, la aman, la adoran”, afirmó Latorre.

De hecho, según la conductora, Julieta Ortega confesó en su entorno íntimo estar “muy triste y muy deprimida porque desde que está Julieta Prandi en la familia, Emanuel quedó separado de todos, menos de los padres” y hasta la han llamado "usurpadora".

Lo cierto es que en declaraciones a la prensa Ortega se mostró muy feliz por el casamiento de su hermano.