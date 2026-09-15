Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: cómo será la boda íntima y casi secreta

Seis años después de aquel mensaje que llegó de manera inesperada, Julieta Prandi y Emanuel Ortega preparan su casamiento para celebrar su historia de amor.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: todos los detalles de la boda íntima que prepararon

Después de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega darán este martes un importante paso en su historia de amor. La pareja pasará por el Registro Civil de San Isidro durante el mediodía para formalizar su matrimonio, en una ceremonia que tendrá un perfil íntimo y estará rodeada por familiares y amigos cercanos.

La información fue confirmada por Ángel de Brito en LAM (América TV) , donde brindó detalles sobre cómo será el casamiento de la conductora y el cantante. A diferencia de las grandes celebraciones que suelen protagonizar algunas figuras del espectáculo, Prandi y Ortega optaron por una propuesta sencilla y reservada.

Según trascendió, la celebración contará con muy pocos invitados. Por parte de Julieta estarán presentes sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga, mientras que Emanuel estará acompañado por sus padres, sus hijos, algunos amigos y sus hermanos, varios de ellos conocidos por sus trayectorias dentro del mundo artístico.

Luego de realizar el trámite correspondiente en el Registro Civil, los recién casados compartirán un almuerzo en un restaurante seleccionado especialmente para la ocasión. La intención será mantener el festejo dentro de un círculo reducido y disfrutar del momento junto a las personas más importantes para ambos.

Pero la celebración tendrá una segunda parte. Después del almuerzo, la pareja viajará hacia Miami, destino elegido para disfrutar de su luna de miel. De esta manera, el matrimonio combinará una ceremonia familiar y discreta con un viaje especial para comenzar esta nueva etapa.

Cómo comenzó la historia de amor

La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó en 2020, durante la pandemia. El vínculo tuvo un inicio inesperado a través de las redes sociales: el cantante le escribió a la conductora después de ver una fotografía que había publicado durante un viaje a Cuba.

En ese momento, ninguno de los dos seguía al otro en Instagram, por lo que el mensaje de Emanuel llegó directamente a la bandeja de solicitudes de Prandi. Antes de continuar la conversación, Julieta comprobó que efectivamente se trataba del músico.

A partir de ese primer contacto comenzaron a hablar y, rápidamente, surgió una conexión entre ambos. Seis años después de aquel mensaje que llegó de manera inesperada, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se preparan para casarse y celebrar su historia de amor junto a sus seres queridos.