El video filmado por la propia ex participante del reality despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales .

Muy polémico: la actitud de Luana de Gran Hermano con una persona en situación de calle que generó críticas en redes.

En las últimas horas, Luana Fernández , una de las últimas eliminadas de Gran Hermano: Generación Dorada , generó polémica con un video posteado en sus redes sociales.

En el metraje, se puede observar como la ex participante del reality de Telefe le tira desde su departamento un paquete de Doritos a una persona en situación de calle. Las postales generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Luana Fernández quiso tener un buen gesto al darle comida a una persona en situación de calle. Pero ya sea por el tipo de alimento, el modo o el hecho de haberlo filmado, las imágenes terminaron despertando muchos comentarios en su contra. En el video se puede ver como la ex participante de Gran Hermano le pregunta a la persona si le tira un paquete de Doritos. A continuación, Luana procede a arrojárselo. El intercambio finaliza con un gesto de agradecimiento por parte de la persona que recibió los Doritos, pero la polémica se encendió en las redes.

"Lo unico que hizo mal fue en grabarlo"; "Como vas a grabar eso jajajajja"; "Yo estaría feliz si una random me tira un paquete de doritos desde la ventana jsjajja lo unico que no banco es que lo haya grabado, pero bueno, no le podes pedir a una de estas paletas que no intente llamar la atencion, es como su oxígeno"; "No hace falta grabar todo..."; "Encima eran los vencidos. Por eso se los tiro"; "Es una hueca y hace cosas de hueca que vamos a hacer", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en las redes.

Resultados contundentes en la encuesta de Gran Hermano 2026

La definición de Gran Hermano Edición Dorada entra en su etapa decisiva y, a pocas horas de la gran final, una de las participantes aparece como la principal favorita del público. Charlotte Caniggia, Yipio y Sol son las tres protagonistas que continúan en carrera por el trofeo mayor del reality de Telefe, que comienza su desenlace este lunes 14 de septiembre.

Mientras dentro de la casa crece la expectativa por conocer quién se consagrará campeona, las encuestas que circulan en redes sociales ya permiten anticipar una posible tendencia. Los números difundidos durante las últimas horas muestran una diferencia considerable entre las tres finalistas.

Una de las mediciones que comenzó a generar repercusión fue realizada por GH Trivia, una cuenta de X dedicada a consultar a los seguidores de Gran Hermano y compartir resultados vinculados al reality. Según los datos publicados durante este domingo, Yipio aparece en el primer lugar con el 73,2% de los votos. Mucho más atrás se ubican Charlotte, con el 18,3%, y Sol, que reúne el 8,5%.

De confirmarse esta tendencia en la definición oficial, Yipio tendría una ventaja significativa sobre sus compañeras y se convertiría en la principal candidata para quedarse con el título de Gran Hermano 2026.