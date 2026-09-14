Sydney Sweeney emitió una contundente respuesta tras la oleada de críticas.

La famosa actriz de Hollywood, Sydney Sweeney , protagonizó una campaña muy jugada para la firma de apuestas deportivas Novig en la que cubrió su cuerpo con balones de fútbol, raquetas de tenis y aros de básquet. El lanzamiento de la publicidad, difundida la semana pasada, generó críticas de deportistas por la sexualización del deporte femenino.

La campeona olímpica sostuvo que la campaña afectaba a las mujeres que dedicaron su vida a perfeccionar su disciplina y a quienes valoran el deporte por “el trabajo en equipo, la amistad, la dedicación, la excelencia y la unidad”. También preguntó: “¿Cómo vivimos en un mundo donde monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo algo habitual?”. La gimnasta estadounidense Gracie Kramer respondió con un video de sus propios momentos deportivos. “No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así luce una mujer en el deporte”, escribió junto a la publicación, que obtuvo casi un millón de likes, entre ellos el de la saltadora estadounidense Kassidy Cook , ganadora de una medalla olímpica de plata.

La velocista australiana Bree Rizzo se sumó con imágenes de sus competencias. “Hay mucho más en las mujeres en el deporte que su apariencia. Se trata de fuerza, habilidad, dedicación, resiliencia, confianza y de todo lo que son capaces de lograr”, afirmó. La británica Amy Hunt utilizó una entrevista con la BBC tras competir en el Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate para referirse a la actriz. “Sydney Sweeney, así lucen las mujeres en el deporte: músculos, trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Es una noche hermosa”, dijo.

La boxeadora australiana Skye Nicolson, campeona mundial, consideró que el rechazo apuntó a una “burla” sobre el deporte femenino. “Hay una gran diferencia entre verse ‘sexy’ porque haces deporte y usar el sexo para vender ‘deporte’”, escribió en una historia de Instagram. Y así, entre atletas profesionales y anónimas, fue creciendo la ola de críticas a la actriz.

La respuesta de Sydney Sweeney

A todas ellas ha parecido responderles Sydney Sweeney, quién en el pasado no se ha quedado callada cuándo la atacaron por la publicidad de unos jeans. A través de varias stories, sin ningún texto añadido que pudiera explicar su postura, la intérprete, ha publicado primero una foto de la portada de la tenista Serena Williams en la revista ESPN Magazine, en concreto de su edición especial, conocida como The Body Issue, en la que la publicación muestra a deportistas de élite posando tan desnudos como ella en el anuncio de la aplicación de subastas.

A la portada de Williams, que es de 2009, le siguen las de la luchadora profesional Ronda Rousey, la jugadora de baloncesto Sue Bird y la futbolista Megan Rapinoe y la de la tenista Caroline Wozniacki, así como las portadas para la misma revista de varios hombres deportistas, como las de los jugadores de fútbol americano Myles Garrett y Rob Gronkowski o la que la revista dedicó a la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles al completo.

A pesar de este contraataque, ya hay quien ha señalado que la comparación de todo este panel de deportistas con su aparición en el anuncio de Novig no es exactamente válida: “Que pienses que The Body Issue de ESPN es comparable a esta campaña muestra lo perdida que estás. Que atletas elijan posar desnudas en una publicación celebrando la fuerza, el poder y la capacidad de los cuerpos deportivos de élite no es lo mismo que usar a una actriz convencionalmente atractiva y sexualizada junto a equipos deportivos para vender un producto de juego”, ha escrito otra usuaria en un comentario al post con el polémico vídeo en el perfil de Sweeney, que hoy ya acumula un millón de likes.