El último misterio de Chiche Gelblung: qué fortuna dejó y quiénes podrán reclamar su herencia

El periodista que murió hace cinco días, estuvo vinculado con propiedades, empresas, portales informativos, contratos y un enorme archivo audiovisual.

Gelblung murió a los 82 años y dejó un patrimonio que deberá determinarse durante el proceso sucesorio.

Cinco días después de la muerte de Samuel “Chiche” Gelblung , la atención comenzó a desplazarse hacia el patrimonio que construyó durante más de medio siglo de actividad profesional. El periodista estuvo vinculado con propiedades, empresas, portales informativos, contratos y un enorme archivo audiovisual.

Gelblung murió el miércoles 9 de septiembre a los 82 años, después de permanecer internado por problemas respiratorios . Su fallecimiento abrió una sucesión que deberá establecer quiénes tienen derecho a heredar , cuáles eran los activos registrados a su nombre y qué deudas u obligaciones deben descontarse antes de repartir el patrimonio .

La familia directa está formada por su esposa, Cristina Seoane , y los tres hijos de la pareja: Federico, María y Magdalena. El periodista también tenía siete nietos, aunque ellos no participan del reparto mientras sus padres estén vivos y conserven su derecho a heredar.

La existencia de propiedades, sociedades o derechos vinculados con su carrera no permite calcular todavía cuánto dinero dejará. Antes será necesario reconstruir la titularidad de cada bien, revisar contratos y determinar cuáles de los emprendimientos asociados públicamente con Gelblung seguían bajo su control cuando murió.

Cristina Seoane y sus tres hijos, frente a la sucesión

La relación entre Gelblung y Seoane comenzó durante la década de 1970, cuando ella trabajaba como modelo y él ocupaba un lugar central en la revista Gente. Luego de abandonar las pasarelas, Seoane ingresó a la publicación como productora fotográfica y la relación profesional terminó convirtiéndose en una pareja que se mantuvo durante casi cincuenta años.

El conductor reconoció públicamente sus infidelidades y contó que atravesaron una separación antes de recomponer el vínculo. Cuando recordó el esfuerzo que realizó para recuperarla, resumió la importancia de Seoane en su vida con una frase: “Es la única por la que peleé”.

La extensión del matrimonio no define por sí sola cuánto recibirá la viuda. Para realizar el reparto deberá diferenciarse entre los bienes propios de Gelblung y los gananciales adquiridos durante la unión. Esa clasificación puede modificar por completo los porcentajes correspondientes a cada integrante de la familia.

Si no existe un testamento y aparecen bienes propios del periodista, Cristina heredará una porción equivalente a la de cada hijo. Con tres descendientes, esos activos se repartirían en cuatro partes iguales: una para la esposa y una para Federico, María y Magdalena.

El cálculo cambia con los bienes gananciales. Seoane conserva su mitad como consecuencia de la disolución de la comunidad matrimonial, no porque la herede. La mitad correspondiente a Gelblung ingresa en la sucesión y se distribuye entre sus hijos, sin que la viuda vuelva a participar sobre esa porción.

Los medios y el archivo que dejó Chiche Gelblung

Una de las mayores dificultades será separar la actividad profesional de la propiedad empresarial. Gelblung creó, condujo o impulsó numerosos proyectos, pero haber estado al frente de un medio no significa necesariamente que fuera su propietario al momento de morir.

El caso más evidente es MinutoUno, el portal que fundó en 2006 y del que se alejó después de su venta. Como esa operación ocurrió años antes de su fallecimiento, el sitio no puede incorporarse automáticamente a la herencia. Solo podrían ingresar derechos económicos, créditos o contratos pendientes que permanecieran registrados a nombre del periodista.

Una revisión similar deberá realizarse sobre InfoVeloz, antes conocido como Diario Veloz, y sobre cualquier sociedad en la que Gelblung conservara acciones o participaciones. La documentación comercial permitirá conocer si esos proyectos le pertenecían, si compartía su propiedad con otras personas o si solamente mantenía una relación profesional.

También aparece el archivo producido durante décadas de trabajo: fotografías, entrevistas, investigaciones, grabaciones, columnas, publicaciones y programas televisivos. Aunque ese material podría tener valor histórico y comercial, no todo quedará necesariamente en manos de sus herederos.

Por qué todavía no se conoce cuánto heredará cada uno

El expediente sucesorio tendrá que identificar primero a los herederos y después construir un inventario completo. Aunque la esposa y los hijos quedan reconocidos como herederos desde el fallecimiento, necesitan una declaratoria judicial para transferir inmuebles, automóviles, acciones y otros bienes registrables.

El juicio debe tramitarse ante el juez correspondiente al último domicilio del periodista.

Los siete nietos no recibirán una parte directa mientras Federico, María y Magdalena participen de la sucesión. Solamente podrían ocupar el lugar de alguno de sus padres en las situaciones de representación contempladas por la legislación, como la muerte previa, la renuncia o una declaración de indignidad.

Tampoco se informó hasta este domingo si Gelblung dejó un testamento. En caso de existir, el documento deberá presentarse en el expediente, comprobarse su validez y respetar las porciones que la ley reserva para la esposa y los descendientes.