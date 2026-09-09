Chiche Gelblung y sus momentos más insólitos en televisión: de la autopsia a “ET” a entrevistar a Yiya Murano, entre otros.

Estos son los 10 momentos imperdibles de Chiche Gelblung en la televisión: prohibido olvidar

La extensa trayectoria de Chiche Gelblung estuvo atravesada por el periodismo gráfico, la radio y, especialmente, la televisión. Sin embargo, fue durante su etapa al frente de Memoria, en Canal 9, a mediados de los años 90, cuando terminó de consolidar un estilo televisivo propio, caracterizado por entrevistas incómodas, personajes particulares y situaciones que muchas veces se ubicaban en el límite de lo inesperado.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, Gelblung había desarrollado una importante carrera en medios gráficos, con pasos por revistas como Gente y La Semana. Luego llegó la radio, donde trabajó en emisoras como Continental, Mitre y Radio 10. Pero fue la pantalla chica la que le permitió construir una identidad periodística inconfundible .

Uno de los momentos que quedó asociado para siempre a la figura televisiva de Chiche fue la llamada “autopsia del ET” , emitida en Memoria. La escena, que con el paso de los años se transformó en una de las más recordadas de la televisión argentina, tenía detrás una historia mucho más particular de lo que podía imaginarse. En una entrevista con Pedro Rosemblat , el propio Gelblung recordó aquel episodio y explicó cómo se gestó:

“Eso fue inolvidable. Pero ¿qué pasa?, eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda. De hecho, yo debo haber hecho cuarenta viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia... La historia maravillosa fue que el programa de Fernando Bravo y Teté Coustarot compraron los derechos de esa autopsia, que costaba en ese entonces cuarenta mil dólares. Cuarenta mil dólares nosotros no lo teníamos ni en dos meses..."

"Entonces llamo a un tipo que era un desmitificador de las falsas ciencias. Lo llamo y le digo: ‘Enrique, quiero hacer la autopsia del ET’. ‘Sí, es una truchada’, dice. ‘Bueno, vamos, hagámosla’. Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental. Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos tres kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo", recordó entre risas. La anécdota sintetiza una de las características que acompañaron su manera de hacer televisión: buscar situaciones capaces de sorprender y generar repercusión.

El tape de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre

Otro episodio que tuvo gran impacto ocurrió alrededor de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre. Durante un corte de uno de los tradicionales programas de la conductora, ambos protagonizaron una discusión que no había sido pensada para salir al aire.

Gelblung contó que el material llegó a sus manos a través de Gerardo Rozín: “Me lo trajo Gerardo Rozín. Me dice: ‘¿Te animás a poner esto?’ Por supuesto que me animo, ¡cómo no me voy animar!...“ Hoy sería viral, claro.

La frase resulta especialmente significativa si se observa desde la perspectiva actual, en la que fragmentos televisivos de este tipo pueden convertirse rápidamente en contenido viral en redes sociales.

Mariana Nannis y las entrevistas de alto impacto

Gelblung también supo detectar personajes que tenían un enorme potencial mediático. Entre ellos estuvo Mariana Nannis, quien por entonces era pareja de Claudio Caniggia, futbolista de la Selección argentina y una de las figuras más reconocidas del fútbol y la vida nocturna vinculada a Diego Maradona.

La entrevista formó parte de esa televisión que buscaba provocar conversación más allá de la pantalla y que convirtió a determinadas figuras en protagonistas habituales de los programas de espectáculos.

Yiya Murano, una entrevista que quedó en la historia

Entre los casos policiales que pasaron por Memoria estuvo el de Yiya Murano, conocida mediáticamente como la “envenenadora de Monserrat” y condenada por tres asesinatos. “Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”, expresaba Gelblung en su programa.

Durante la entrevista, Murano sostuvo frente a las cámaras: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”. La historia de Yiya Murano continuó formando parte del imaginario popular argentino y, años después, llegó al streaming a través de la serie "Yiya".

Alejandra Pradón y el detector de mentiras

Otro momento recordado fue la entrevista a Alejandra Pradón, quien fue sometida a un detector de mentiras. La pregunta que quedó en el centro de la escena fue directa: “¿Alguna vez fuiste infiel?“. Tiempo después, Fernando Dente recordó aquella situación junto a Gelblung: ”Contame cómo se te ocurrió eso, porque yo te creí todo; no sé si era verdad o mentira, pero te lo creí todo", lo encaró Dente.

Gelblung respondió defendiendo el recurso utilizado en aquella entrevista: “El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas, en cómo vos le preguntás. Al detector de mentiras vos le podés mentir, le podés decir la verdad, ¿viste?, qué sé yo. Lo que vale únicamente es la pregunta", explico, doctoral, Chiche.

Graciela Alfano y Matías Alé: una escena al límite

La relación entre Graciela Alfano y Matías Alé, que se extendió entre 1999 y 2008, también tuvo su capítulo televisivo con Gelblung. La pareja aceptó participar de una situación que llevó al extremo el tono de aquel tipo de televisión.

“¡Dos dementes!”, se defendió Chiche, antes de explicar: ”El problema que yo tenía... yo trataba de tapar porque estaba mirando cuándo salía la placa de protección al menor. Si salía la placa listo, estábamos salvados. Al otro día nos querían levantar el programa. ¡Pero eso eran dos dementes!”, recordó durante su invitación a Noche Al Dente.

Flavia Miller y una pregunta inesperada

Otra escena recordada tuvo como protagonista a Alejandra Olga Suárez, conocida artísticamente como Flavia Miller, quien durante los años 90 se desempeñó como vedette, actriz y conductora. Mientras Gelblung entrevistaba a Jaime Bayly, realizó un móvil con Miller y, en medio de la conversación, apareció una pregunta inesperada vinculada con su apariencia: “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”.

La situación volvió a mostrar una de las marcas registradas del conductor: preguntas directas y una búsqueda constante de situaciones capaces de generar una reacción.

Freddy Villarreal se animó a imitar a Chiche

El estilo de Gelblung también fue objeto de parodia. Freddy Villarreal, reconocido por sus imitaciones, incorporó al periodista entre sus personajes.

En uno de los sketches, la situación jugaba justamente con la inversión de roles: “¿Qué tal? Buenas noches. Es, yo diría, la primera vez que me toca entrevistar a un imitador -empieza el Chiche/Freddy-. Y en este caso, lo curioso es que este imitador me imita a mí mismo. Hoy con nosotros nos acompaña Freddy Villarreal. Fuerte aplauso para Freddy. ¿Cómo estás?"

Más adelante, el humorista lanzó una pregunta que sintetizaba, con ironía, la fórmula televisiva que había caracterizado a Gelblung:

—¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?

Y responde Chiche:

—Mirá, yo imitando personajes medio pelotudos no me va mal.

Nelson de la Rosa y otra entrevista inolvidable

Entre los personajes singulares que pasaron por su pantalla también estuvo Nelson de la Rosa, actor y comediante dominicano conocido popularmente como el hombre más pequeño del mundo, quien falleció el 22 de octubre de 2006, a los 39 años.

Durante la entrevista, Gelblung mantuvo un intercambio particular con el artista:

—¿Cuántos años tenés, Nelson?

—Treinta y dos.

—¿Cuánto?

—Treinta y dos.

—Bueno, no te había entendido bien. ¿Medís cuánto?

—Mmm...

—¿Setenta y un centímetros?

—Mmm...

—¿Y pesás...? ¿O no te pesás?

—(Ríe).

—No tenés ni idea. No te pesás...

—No tengo ni idea.

—Bueno, Nelson, contame un poco cómo es tu vida en este momento. ¿Estás casado, soltero?

—Soy casado.

La charla continuó con el particular estilo de entrevista que distinguió al periodista durante años.

Silvia Süller y la “operación psíquica”

Silvia Süller y su hermano Guido también se convirtieron en figuras habituales de los programas de Gelblung. Una de las escenas más llamativas fue la experiencia televisiva protagonizada por Silvia junto al supuesto sanador filipino Enrique Márquez.

“A esta operación se iba a someter una voluntaria, pero tenemos a la señora Silvia Süller -presenta la nota Chiche-. El doctor Enrique Márquez, sanador filipino...”

El graf anunciaba: EXPERIENCIA EN VIVO EN MEMORIA Silvia Süller se somete a una operación psíquica...

—Te vamos a tener que destapar un poquitín -dice el galeno-.

—Yo me voy a ubicar acá. ¿Estás nerviosa? -le pregunta Chiche-.

—Y... no sé, más o menos, qué sé yo... -dice ella-.

—No tengas miedo, porque vamos a trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico.

Así comenzaba otra de las tantas escenas que ayudaron a construir el particular universo televisivo de Chiche Gelblung, un periodista que convirtió la entrevista y la búsqueda del impacto en una marca personal que atravesó décadas de televisión argentina.