Lali mostró el romántico gesto de Pedro Rosemblat: "Gusto de él mal"

Lali Espósito atraviesa un momento de plena felicidad tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras continúa consolidándose como una de las artistas argentinas más reconocidas, su relación con Pedro Rosemblat también avanza con fuerza y la pareja atraviesa una etapa marcada por el amor y los gestos cotidianos.

En los últimos días, la cantante viajó a Río de Janeiro , Brasil, junto a un grupo de amigas para celebrar su despedida de soltera. Cande Vetrano , Mery del Cerro y Justina Bustos fueron algunas de las personas que acompañaron a Lali durante la escapada, que tuvo como objetivo festejar el cierre de una etapa y compartir unos días de diversión.

Desde las redes sociales , la artista mostró parte de los momentos que vivió durante el viaje y dejó en claro la importancia que tienen sus amistades en este momento de su vida. "Celebro a mis amigas. Celebro el amor. Celebrar nos sale re bien", escribió Lali al compartir imágenes de la celebración en Brasil.

El gesto de Pedro Rosemblat que despertó ternura en Lali

Sin embargo, pocos días después de regresar a la Argentina, la artista volvió a ser noticia por una situación mucho más íntima. A través de sus stories de Instagram, Lali compartió un gesto de Pedro Rosemblat que rápidamente despertó ternura entre sus seguidores.

El periodista y creador de contenido decidió sorprenderla con una comida casera y preparó especialmente para ella un pastel de papa. La cantante mostró el resultado en sus redes sociales y acompañó el video con una frase que dejó en evidencia cuánto disfruta de esos pequeños detalles dentro de la relación.

“El chico de los videos de cocina me hizo un pastel de papa solo para mí”, escribió Lali junto a la grabación del plato recién preparado. El gesto de Rosemblat generó una nueva muestra pública del buen momento que atraviesan como pareja. Lejos de los grandes acontecimientos, la artista destacó así uno de esos detalles cotidianos que parecen fortalecer su vínculo.

Completamente enamorada, Lali no dudó en expresar lo que siente por Pedro y volvió a dejar una contundente declaración de amor en sus redes. “Gusto de él mal”, escribió la cantante, dejando en claro que la relación continúa avanzando y que ambos disfrutan de una etapa especialmente significativa.