Oriana Sabatini mostró un cambio de look radical y hasta Dybala quedó shockeado

Oriana Sabatini sorprendió este domingo 6 de septiembre a sus seguidores con una transformación de imagen que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en sus redes sociales. A seis meses del nacimiento de su hija Gia, la cantante decidió apostar por un cambio de look completamente diferente al que acostumbraba lucir.

La artista dejó atrás su tradicional cabello negro y eligió un rubio claro para renovar su imagen. Pero la transformación no terminó con el color: también se animó a un corte bob con textura húmeda , un estilo que terminó de darle un aspecto completamente renovado.

Oriana mostró el resultado a través de varias fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram . La publicación no tardó en generar repercusión y, en menos de seis horas, acumuló miles de “Me gustas” y numerosos comentarios de sus seguidores y de distintas figuras del ambiente artístico.

La reacción de Dybala a su cambio

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Paulo Dybala, pareja de la cantante y padre de su hija. El futbolista dejó en claro su sorpresa frente a la transformación de Oriana y comentó “¿Perdón?” junto a un emoji mareado. Otra de las famosas que reaccionó al cambio fue María Becerra. La cantante tampoco pudo ocultar su asombro al encontrarse con la nueva imagen de Sabatini y escribió “Queeeeee?” acompañado por emojis de fuego.

La publicación también recibió una gran cantidad de mensajes de los seguidores de Oriana, quienes celebraron la decisión de modificar su apariencia y le expresaron su cariño. Muchos destacaron especialmente el tono rubio y el corte elegido para esta nueva etapa.

Meses de cambios para Oriana

El cambio de look llega pocos meses después de un momento trascendental en la vida personal de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el nacimiento de Gia. Desde entonces, ambos fueron compartiendo algunos detalles de su nueva vida familiar, mientras continúan con sus respectivos proyectos profesionales.

Con esta transformación, Oriana volvió a demostrar que no teme experimentar con su imagen y sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a verla con su característica cabellera oscura. Esta vez, el rubio claro y el corte bob fueron los protagonistas de una publicación que rápidamente generó repercusión en Instagram.