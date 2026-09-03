El nuevo look de Camila Deniz y el contundente mensaje que dejó en redes.

La ex Cuestión de Peso compartió con sus seguidores el resultado de su visita a la peluquería y lo hizo con una reflexión especial .

Camila Deniz , la ex participante de Cuestión de Peso y hermana de Thiago Medina , decidió dar un giro a su imagen y compartió el resultado de su visita al salón de belleza con sus seguidores en Instagram. La influencer eligió un tono de cabello más claro y mostró su nuevo look con una serie de fotos.

La creadora de contenido aprovechó la ocasión para abrirse sobre su presente personal y profesional. En su publicación, la hermana del ex Gran Hermano no solo mostró el cambio estético, sino que también dejó una reflexión sobre el trabajo en redes sociales y la exposición que implica.

Hasta ahora, Camilota , como se la conoce en las redes, solía lucir el cabello en tonos castaños, pero esta vez optó por una tonalidad más clara para renovar su estilo. Frente al espejo de la peluquería, posó y compartió el proceso con sus seguidores. Junto a las imágenes, la influencer escribió: “Mi contenido, mi trabajo y mi esencia”, dejando en claro que su identidad va más allá de la apariencia.

En su extenso mensaje, Deniz habló sobre los desafíos de dedicarse a las redes y la exposición constante a comentarios. “Ser creadora de contenido también significa estar expuesta a opiniones, comentarios y, a veces, situaciones que pueden afectar injustamente nuestra imagen”, expresó. La exconcursante del reality de salud remarcó que, pese a las situaciones difíciles, prefiere enfocarse en lo que disfruta y mantener la transparencia con sus seguidores. “Yo elijo seguir haciendo lo que amo: crear, compartir y trabajar con transparencia”, afirmó.

La influencer también se refirió a la posibilidad de quedar envuelta en peleas públicas y fue contundente: “No necesito entrar en conflictos ni hablar mal de nadie para demostrar quién soy. El tiempo, mi contenido y las personas que me siguen y me conocen hablan por mí”. Sobre el cierre de su publicación, Camila agradeció el apoyo que recibe a diario tanto en sus proyectos laborales como en su vida personal. “Gracias a todos los que están, apoyan, comparten y confían en mi trabajo. Siempre voy a elegir crecer desde el respeto y mantenerme fiel a quien soy”, concluyó.

Camila Deniz sorprendió a sus seguidores al mejor estilo Marcelo Tinelli

Camila Deniz participó de un desafío que proponía imitar a Marcelo Tinelli y comerse varios alfajores para superar el récord que tenía el conductor. Lo hizo en el programa de Matías Bottero, El Club de la Pelea (Hispa), en el que se enfrentan dos grupos antagónicos. En este caso, la mediática formó parte del sector de los “bajoneros” que competían con el de los “gymbros”.

A la influencer le propusieron un desafío: pasar el número de alfajores (eran tres) que Marcelo Tinelli se comió al mismo tiempo cuando hacía VideoMatch (Telefe). El animador tenía el récord de haber ingerido tres alfajores en el mismo instante. Camilota aceptó el reto, con la contraprestación de que si lo conseguía ganaban los puntos su equipo.

“Le entraron nomás a Camilota”, escribió el influencer Pablo Silguero que compartió equipo con ella y festejó cuando cumplieron el desafío. La hermana de Thiago Medina también habló en sus redes al compartir el clip en el que se ve cómo llegó al número de alfajores. “Todavía me duele la boca”, lanzó.