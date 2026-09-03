Cami Mayan lanzó un curso para "tener su cola": cuánto cuesta la inscripción.

Cami Mayan , la influencer y ex pareja de Alexis Mac Allister , presentó en la últimas horas un curso que enseña una serie de ejercicios y de prácticas para "tener su cola".

El "curso" se puede conseguir por internet y tiene un costo total de 35.000 pesos argentinos. La propuesta ya despertó todo tipo de comentarios, al mismo tiempo que la creadora de contenido encontró una nueva forma de generar ingresos en su día a día.

Se trata de una suerte de "emprendimiento" ideado por Cami Mayan con su inseparable e infatigable personal trainner, Lucas Ortega, quien ha transformado el físico de la influencer hasta volverlo "escultural" y, según ellos, digno de ser imitado por las multitudes.

De acuerdo a la información que presentan en la página, lo que se adquiere por $35.000 es "El programa más completo para esculpir tu tren inferior" que según ellos se compone de "glúteos, abdomen y piernas". Además, aclaran que se trata de "ocho semanas de entrenamiento diseñado por Cami Mayan. Tres clases por semana —lunes, miércoles y viernes— que combinan entrada en calor, fuerza y core, con explicación de cada movimiento antes de ejecutarlo".

Se habla de "24 clases grabadas para ocho semanas de tareas" donde se brindan "explicaciones de cada movimiento" ya que "antes de ejecutar, Cami y el equipo te muestran como se hace". Se informa, además, que es un pago único que permite tener "acceso ilimitado" al contenido y que uno de los beneficios es que "entrenás a tu ritmo las veces que quieras".

Cami Mayan se ha vuelto una influencer y figura de los medios digitales luego de su separación de Alexis Mac Allister. Ahora, además, parece haber entrado en una historia romántica con "La Agusneta", un influencer de fútbol que está considerado como "el que más creció en la Argentina en los últimos años".

El contrataque de Alexis Mac Allister a Cami Mayan

En LAM dieron detalles de la actual situación del tema en el plano legal y explicaron el duro golpe judicial de Alexis Mac Allister contra su ex que en las últimas semanas volvió a hablar del tema.

"El escándalo judicial ya tiene más de un año. Lo que sucedió desde el lado de Mac Allister es que presentaron un escrito porque en su momento Camila había pedido no pagar la tasa de Justicia que es un porcentaje a lo que se está litigando, que es altísimo", comenzó relatando Fefe Bongiorno, panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Ella presentó un recurso para no pagarlo y desde el lado de Mac Allister contestaron en estos días diciendo que ella debería tener la capacidad de pagarlo por los medios que tiene como influencer", continuó explicando el panelista. A lo que de Brito observó sobre el conflicto legal entre las partes y el pedido de la defensa del futbolista: "O sea, le dicen si vos pedís tanta guita, pagá ese porcentaje (de tasa de la Justicia). Es un recurso habitual".

Fefe Bongiorno profundizó acerca de la solicitud de Alexis Mac Allister para que Camila Mayan se haga cargo de la tasa de Justicia correspondiente ante el reclamo iniciado. "Todavía la Justicia no se expidió, el tema que son 180 mil dólares lo que tendría que pagar Cami Mayan y no tiene liquidez para pagar eso", indicó el panelista.