Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías.

La banda cordobesa de cuarteto, Q’Lokura , lanzó una campaña con estética electoral que presenta a sus dos líderes como una fórmula presidencial y que, desde que apareció en afiches y redes sociales, no hizo más que multiplicar las especulaciones entre sus seguidores.

La consigna “Herrera-Sattler. La fórmula que viene” ya circula con fuerza, y genera expectativa sobre todo porque tiene marcada una fecha en particular: el 12 de noviembre de 2026.

Las imágenes muestran a Facundo “Chino” Herrera y a Nicolás Sattler , líderes de Q'Locura , vestidos de traje y retratados con una estética que remite directamente a las campañas electorales argentinas de los años noventa. Junto a la consigna principal , la campaña incluye otras frases que profundizan el juego político: “La República que todos queremos”, “Para volver a bailar” y “Una fórmula para volver a creer”.

Ninguno de los dos artistas ofreció, hasta el momento, alguna explicación sobre el significado de la movida ni aclaró a qué se estarían postulando. El silencio, lejos de apagar el interés, fue el principal combustible para que las teorías se multiplicaran entre los fanáticos de la banda. Q’Lokura es una de las bandas más importantes del género en el país y el proyecto detrás del cual Herrera y Sattler construyeron, a lo largo de ocho años, uno de los fenómenos más sostenidos del cuarteto argentino. Ese peso en el mercado musical es, precisamente, el que le da dimensión a cada movimiento que realizan fuera del escenario.

La campaña llegó sin previo aviso y sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la actividad de la banda. La estética elegida, deliberadamente anacrónica, y la ausencia total de contexto fueron los elementos que dispararon la primera ola de especulaciones. La difusión de los afiches se extendió rápidamente más allá del círculo habitual de seguidores de la banda. En cuestión de horas, la imagen de Herrera y Sattler vestidos de traje comenzó a circular en medios y perfiles de redes sociales que habitualmente no cubren el mundo del cuarteto, lo que amplió considerablemente el alcance de la campaña.

El detalle del 12 de noviembre

Toda la campaña tendrá su momento culminante el 12 de noviembre de 2026. La fecha aparece ahora como la principal pista para intentar descifrar qué prepara Q’Lokura, aunque los detalles sobre lo que ocurrirá ese día permanecen bajo reserva. La expectativa creció aún más después de que la banda anunciara un “Mensaje a la Nación”, una comunicación formal con la que Herrera y Sattler comenzarían a revelar, de manera gradual, qué se esconde detrás de la campaña. La elección del formato —una alocución que remite a los discursos presidenciales— refuerza la coherencia estética de toda la operación de comunicación.

Por ahora, Herrera y Sattler no se apartaron ni un milímetro del guion que eligieron para sostener el suspenso. Cada nuevo elemento que la banda publica en sus redes sociales está calculado para alimentar el interés sin revelar la respuesta. El resultado es una conversación que no para de crecer entre los seguidores de Q’Lokura, con teorías que van desde un gran anuncio discográfico hasta una propuesta vinculada al espectáculo en vivo.