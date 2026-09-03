Mariela Prieto acorraló al Turco García tras su salida de Gran Hermano: "Tiene que decidir"

La exparticipante, eliminada por el público, habló sobre cómo continúa su vínculo con el Turco García tras su polémica relación con Emanuel Di Gioia en la casa.

La relación entre el Turco García y Mariela Prieto pareciera que pende de un hilo. Algunos bailes y un beso entre la exparticipante y Emanuel Di Gioia , quien también salió del certamen, durante Gran Hermano , hicieron que la relación atraviese un momento particular a pesar de tener un vínculo de más de 30 años.

Hubo un accionar que le dejó claro a Mariela que las cosas no estaban como siempre: García , su pareja, no la recibió cuando salió de la casa, un gesto que rápidamente percibió. Ante esa situación, la ex GH habló en La Cumbre Stream y dio detalles sobre cómo afronta esta situación y cuál es su postura sobre lo ocurrido en el interior de la casa .

“Lo único que yo hice fue bailar . No tengo nada que solucionar, él tiene que decidir lo que quiera pero mi palabra es suficiente”, explicó sobre los gestos registrados adentro de la casa de los hermanitos pero que hicieron ruido afuera.

Por otra parte, aclaró que está tranquila con su accionar: “Soy una mujer intachable, desde el día uno. Esperaré a que me pongan en contacto con él. Si alguien confundió las cosas, yo no”.

En ese ida y vuelta con los integrantes del programa, Santiago del Moro, conductor de GH, le preguntó si esperaba encontrarse con el Turco. “Claro que sí, ¿cómo no lo voy a esperar si es mi marido? Es el hombre que me acompaña hace 30 años”, respondió convencida y de forma inmediata.

“Yo bailé con Ema y lo volvería a hacer. Son solo bailes. Quiero que me muestren en archivos o videos alguna situación complicada. Tengo 53 años, por favor”, dijo sobre el accionar. Cabe recordar que García había sido filoso en su ingreso al 'congelados' con indirectas sobre lo sucedido.

Cómo había sido el desplante del Turco a Mariela en el altar

Hace algunas semanas, cuando la participante estaba en la casa, el reality que conduce Santiago del Moro organizó una velada de bodas. Mariela Prieto se llevó toda la atención en medio del desplante que le hizo Claudio "Turco" García en el altar.

La escena se viralizó en cuestión de minutos y las redes explotaron contra el exfutbolista. Es que la participante mostró su deseo de casarse con el Turco y sellar su historia de amor en la casa más famosa del país. Sin embargo, ello no ocurrió y Mariela se quedó esperando la llegada de su amado vestida de novia con un exclusivo diseño de Roberto Piazza.

Previo a que se llevara adelante la noche de bodas en la casa, García se refirió a su vínculo con la bailarina y fue contundente. "Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal", dijo en el streaming de Telefe dejando en claro que su ingreso al reality nunca ocurriría.

Incluso, El Turco respondió al ultimátum que había planteado Mariela dentro de la casa - casarse en la casa o dar por terminada la pareja - a lo que el exdelantero respondió sin rodeos: "Es un problema de ella".

Explotaron las redes con el desplante a Mariela Prieto

Las imágenes de la concursante de Gran Hermano con velo puesto y el rostro desencajado circularon de inmediato en redes. De hecho, los seguidores fueron directo a la última publicación del Turco y lo llenaron de comentarios sobre la escena. "La dejaste sola a Mariela", "Dale Cornelio, estás dejando mal a tu mujer... Te creés que sos Brad Pitt", "Forrazo, aguante Mariela!".

"¿La viviste cagando toda la vida y ahora por un bailecito la hacés quedar mal?", "Hablaste que Mariela te salvó la vida mil veces porque eras un falopa y la dejaste vestida de novia. No tenés cara, la cagaste a cuernos toda la vida y ella igual te ama. Definitivamente ella se merece un verdadero hombre", fueron otros de los comentarios contra el exjugador.