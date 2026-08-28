¿Luck Ra volvió con la ex? Aseguran que el cantante está de nuevo con Guille Giles, la modelo.

Luck Ra estaría iniciando una nueva relación sentimental a un mes de haberse separado de La Joaqui . Según lo que trascendió, el cantante de cuarteto volvió con Guille Giles , una modelo con la que salió durante tres años antes de conocer a la referente del RKT.

La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa al aire de LAM . El panelista dio detalles de cuál es la instancia que atraviesa la supuesta reconciliación entre la modelo y el artista. “Se están viendo, están volviendo a hablar. Ella es la exnovia de él antes de La Joaqui”, sostuvo el periodista de chimentos.

Luego, Pepe Ochoa dio más detalles de la nueva relación entre Luck Ra y Guille Giles : “Ella estuvo de novia con él, trabajó con él en un momento. Cuando él corta, arranca a estar con La Joaqui, con quien tiene una conversación y ella le dice ‘si querés, seguí trabajando con Guille”. En ese sentido, el periodista lanzó una información que sorprendió a todos: “La Joaqui y Guille se hicieron amigotas”.

Carolina Molinari reveló el motivo de por qué la cantante permitió que la ex del cordobés siguiera trabajando con él: “Intercedió para que ella no pierda el trabajo, y pudieran seguir vinculándose en el trabajo, hasta que ellas se hicieron muy cercanas”. “Ellas eran amigas. Tenemos un TikTok donde están ellas juntas. Tenían un vínculo, y La Joaqui se enteró de esto. Está que trina y está furiosa”, concluyó el panelista acerca de la información que aportó sobre el caso.

El cambio físico de Luck Ra tras la separación de La Joaqui

Luck Ra presumió su impactante cambio físico al subir en sus redes sociales una foto que no pasó desapercibida: torso desnudo, abdominales marcados, brazos trabajados y el pelo teñido de su ya clásico azul eléctrico. La imagen dejó sin palabras a sus seguidores.

En la postal, tomada con una selfie frente al espejo de su gimnasio privado, el artista aparece haciendo una pose muscular con el puño cerrado, la lengua afuera y una sonrisa pícara. Sus tatuajes —que cubren buena parte del torso, los brazos y el abdomen— quedaron completamente expuestos. La frase que eligió para acompañar la imagen lo dice todo: “Mi cuerpo es un templo que cierra a las 10 de la noche y me perfumo de Dubai”.

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El contexto de la publicación no es menor. Hace menos de un mes, La Joaqui confirmó públicamente el final de su relación de dos años con Luck Ra mediante un comunicado en redes sociales, en el que explicó que la decisión fue tomada “con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento”, y que no tuvo que ver con desamor sino con “deseos de un futuro y etapas distintas”. Desde entonces, el artista cordobés fue vinculado a Tuli Acosta, su amiga e indicada como la tercera en discordia en su relación con la cantante de RKT, y ahora a su ex, la modelo Guille Giles.