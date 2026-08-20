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Luck Ra estalló contra un usuario en redes por mostrar un video con Tuli Acosta: "La próxima..."

El cantante cordobés comentó una publicación donde compartieron el video donde se lo ve junto a Tuli Acosta. Qué escribió.

Luck Ra estalló contra un usuario en redes por mostrar un video con Tuli Acosta: La próxima...

Pepe Ochoa despertó polémica sobre la escandalosa separación de Luck Ra y La Joaqui al revelar un encuentro del cordobés con Tuli Acosta, la tercera en discordia, en un show privado en Bariloche. Ante esos rumores, apareció en las redes sociales un video donde efectivamente se mostraron juntos a pesar de un supuesto protocolo que intentaba evitar la aparición pública.

Al ver que un usuario compartió el video del encuentro que había contado Ochoa, el propio artista salió con los tapones de punta y lanzó un duro comentario con ironía en Tik Tok.

"Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”, soltó con dureza. Por esta declaración, otros usuarios salieron al cruce del artista y alegaron que "se hace la víctima".

Luck Ra y Tuli Acosta, juntos en un show privado: el polémico operativo para no mostrarse juntos

Los coletazos por la separación entre Luck Ra y La Joaqui continúan en la farándula, principalmente porque el fin de la relación tiene a una tercera en discordia: Tuli Acosta, quien negó las teorías que la involucran en el desenlace caótico de la relación.

En torno a este escándalo, en el programa de espectáculos LAM, el periodista Pepe Ochoa sumó un nuevo capítulo. Es que en el programa referencia del ambiente contó detales sobre una situación que ocurrió en un show en Bariloche: "Lo contrataron para un casamiento en un hotel. La gente del hotel se empezó a calentar porque había tres accesos que estaban bloqueados y a los que estaban trabajando en ese momento les molestaba para pasar porque no había libre circulación".

Según reveló, este protocolo tenía que ver con que el cordobés no quería ser captado por imágenes: "Hicieron todo ese operativo para que no vean a Luck Ra con Tuli en el hotel y no querían que haya una foto de ellos juntos ahí", contó.

Lejos de poder evitarlo, terminó saliendo un video de los dos en el mismo lugar, junto también a trabajadores del cantante.

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