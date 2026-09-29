La desafiante apertura de MasterChef: el programa de Wanda Nara volvió y estos son los participantes uno por uno

Con Wanda Nara a la cabeza, MasterChef Celebrity inició una nueva etapa, con desafíos, competencia y expectativa .

"MasterChef Celebrity volvió a Telefe con una apertura que sorprendió a todos: "se acabó el silencio"

La televisión argentina volvió a poner el foco en una de sus competencias gastronómicas más convocantes. Este lunes 28 de septiembre, Telefe estrenó una nueva temporada de MasterChef Celebrity , que reunió a 24 figuras dispuestas a enfrentarse a diferentes desafíos culinarios bajo la mirada de un exigente jurado y nuevamente la conducción de Wanda Nara .

La nueva edición llegó con cambios, expectativas renovadas y una presentación que buscó marcar desde el primer minuto el espíritu que tendrá la competencia. Wanda fue la encargada de abrir el programa y anticipó una temporada en la que la creatividad, la resistencia y la capacidad para resolver imprevistos serán claves para avanzar.

“ Se acaba el silencio, se avivan las llamas . Hoy comienza Masterchef Celebrity , la competencia de cocina más famosa del mundo. Se pondrá a prueba la creatividad y la resistencia de las celebridades ante la mirada del jurado más severo de la televisión”, expresó la conductora durante la apertura.

Con la conducción de Wanda Nara y un jurado con nueva integrante

Una de las principales novedades de esta temporada de MasterChef Celebrity está en la composición del jurado. Damián Betular y Germán Martitegui continúan al frente de las devoluciones, mientras que Maru Botana se suma en reemplazo de Donato de Santis, quien había anunciado su retiro al finalizar la temporada anterior.

La llegada de Maru también tuvo su cuota de humor. Sus compañeros bromearon con que “llegó tarde”, aunque la cocinera rápidamente dejó en claro cuál será su postura frente a los participantes: “acá lo importante es la pasión y dar la vida en cada plato”.

Martitegui, por su parte, dejó una advertencia que podría convertirse en una de las claves de la competencia: “Un gran cocinero aparece cuando las cosas no salen. Ahí aparece el verdadero nivel y compromiso”. Betular también aportó su mirada sobre lo que se espera de quienes participan del reality. “El secreto no es solo la técnica, sino emocionar en cada bocado”, sostuvo.

Maru fue la encargada de cerrar la presentación con una frase que resumió el espíritu que busca transmitir esta nueva edición: “Cocinar es dar amor y en esta cocina van a dejar el corazón entero en cada plato”.

Quiénes participan de MasterChef Celebrity en Telefe

La nueva temporada cuenta con 24 celebridades de distintos ámbitos. Entre los nombres que integran el elenco se encuentran:

China Ansa,

Luck Ra,

Lizy Tagliani,

Marta Fort,

Julieta Nair Calvo,

Morena Beltrán,

Pablo Migliore,

Nazareno Casero,

Pachu Peña,

Luciana Geuna,

Elizabeth Vernaci,

Diego Ramos

y Alejandro Lerner.

También forman parte: