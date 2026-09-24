Se filtró el nombre del primer eliminado de MasterChef Celebrity
El reality de cocinas arranca el lunes 28 de septiembre y ya se conoció quién falló en las primeras pruebas. Quién es y cuál fue el motivo.
MasterChef Celebrity aun no arrancó y ya se filtró el primer eliminado de la competencia. El dato lo reveló Ángel de Brito en LAM (América) aunque fue el propio protagonista quien deslizó que su paso por el reality sería breve.
El programa saldrá al aire el lunes 28 de septiembre a las 22 por la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y ya tiene a su primer eliminado. Se trata del humorista Pachu Peña. “Cocino lo básico. Te dan clases de cocina, pero dentro (del reality) es otra cosa. Son platos más difíciles comparados con otros años”, comentó en el principio de la entrevista en el ciclo.
Según trascendió, el comediante con amplia trayectoria en los medios de comunicación habría cerrado un breve contrato con el programa ya que tiene prevista una extensa gira teatral por España. El actor forma parte de Tertawa junto a José María Listorti y Sebastián Almada y se presentarán en España del 1 al 11 de octubre por lo que su paso por el reality se veía afectado.
En esta temporada formarán parte Luck Ra, Karina Mazzoco, Martita Fort, Julieta Nair Calvo, Juli Poggio, Edith Hermida, Morena Beltrán, Grego Rosello, Alejandro Lerner, entre otros.
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