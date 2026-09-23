Dolor en el folklore: murió un conocido músico de 36 años, exintegrante de Canto 4

El tecladista y cantante sufrió una descompensación mientras jugaba al fútbol. Amigos, colegas y organismos de la música lo despidieron en redes.

Lucas Montanaro, tecladista y cantante de 36 años, murió luego de sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos. La noticia generó repercusión en la escena musical del norte argentino, donde el artista había desarrollado buena parte de su trayectoria y participado de distintos proyectos. Fue integrante del reconocido grupo folklórico Canto 4 .

Montanaro había construido un recorrido artístico principalmente en Salta. Fue integrante de Macumbicos, una de las agrupaciones que marcó una parte importante de su carrera, y durante los últimos años acompañó a Canto 4 , uno de los conjuntos salteños de mayor reconocimiento, como pianista y tecladista.

La noticia de su muerte fue comunicada públicamente por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que compartió fotografías del artista a través de sus redes sociales y expresó su acompañamiento a familiares, amigos y colegas.

“Despedimos a Lucas Montanaro, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento”, señalaron desde el organismo.

La despedida de Canto 4 a Lucas Montanaro

Desde Canto 4 también publicaron un emotivo mensaje para despedir al músico, con quien compartieron escenarios durante los últimos años.

“Hoy es un día triste para la familia de Canto 4: nos toca despedir a una de las personas con las que más alegría y música compartimos estos últimos años. Así de irónica y cruel es la vida a veces”, escribieron.

Luego agregaron: “Te deseamos un buen viaje Luquitas Montanaro, y esperamos que desde donde estés sigas haciendo música. Por nuestra parte, llevaremos tu recuerdo, tu alegría intacta y tu hermosa locura a cada escenario, como estamos seguros de que lo hubieses deseado”.

“Acompañamos con mucho respeto el dolor de tus familiares y amigos, y te abrazamos siempre”, cerraron desde el conjunto salteño.

La trayectoria de Lucas Montanaro

Una parte fundamental de la carrera de Montanaro estuvo vinculada a Macumbicos, agrupación salteña formada en 2013 con el objetivo de recorrer distintas vertientes de la música popular. El grupo combinaba composiciones propias con versiones de diferentes géneros y estilos.

En 2016, Macumbicos presentó su primer trabajo discográfico, compuesto por 14 canciones: diez temas propios y cuatro versiones. Entre los registros difundidos por la banda se encuentran Sabático y El Carpero.

Durante esa etapa, la formación de la que participaba Montanaro se presentó en escenarios de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba, consolidando su recorrido dentro de la escena musical del norte argentino.

En los últimos años, el músico pasó a acompañar a Canto 4 en sus presentaciones. En marzo de 2024 estuvo a cargo del piano durante la interpretación de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, realizada por el conjunto en la ciudad de Salta junto a un ensamble de 35 coristas del Centro Cultural América e integrantes del coro Arsis.

Ese mismo año, durante la celebración por los 25 años de Canto 4 y la presentación del álbum Presente, Montanaro fue anunciado como parte de la formación del grupo a cargo del piano y los teclados.

Su muerte provocó múltiples mensajes de despedida de amigos, colegas y espacios vinculados con la música, que destacaron su recorrido artístico y el aporte que realizó durante los años en los que formó parte de distintas agrupaciones.