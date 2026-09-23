La increíble transformación de Colin Farrell a los 50 años: sorprendió a todos sus fans durante su última aparición pública.

Colin Farrell , de 50 años de edad, ha sorprendido a sus fans durante su última aparición pública. El actor de 'El Pingüino' fue fotografiado el pasado miércoles durante un almuerzo con amigos en Los Ángeles luciendo una cabeza completamente afeitada.

Presumiendo también de su brutal físico atlético, el actor lleva años haciendo muchísima actividad física para tener unos grandes músculos. Es más, desde que diera vida a Alejandro Magno hace ya más de 20 años, Colin no ha dejado de hacer deportes y de entrenar muy duro. Eso sí, no es muy amante de los gimnasios, sino de hacer ejercicio al aire libre.

Colin Farrell tiene como costumbre salir a correr entre 5 y 8 kilómetros cada dos días y hacer flexiones, sentadillas y flexiones de brazos los días de descanso del cardio. Además, utiliza cualquier objeto a su alcance, como piedras o bidones de agua, para añadir resistencia. Pero no solo eso, también hace ejercicios militares que incluyen pasos laterales, saltos y bíceps con mancuernas.

"Llevo un estilo de vida saludable. Como muy bien, bebo mucho té verde y tomo muchas vitaminas. Quiero vivir el mayor tiempo posible. Tengo dos hijos a los que quiero ver crecer", aseguró hace unos años, asegurando que una vez al mes también se permite comer comida chatarra. "Kebabs, pescado con papas fritas, pan con muchísima manteca", dijo. "Me gusta variar. Vivo en los extremos. Hago eso y luego vuelvo y limpio mi sistema", añadió el actor, que lleva sobrio varias décadas.

Además, el actor es un gran apasionado de las maratones. Desde 2021, cuando participó en el primero, Colin no ha parado de apuntarse a muchos de ellos y cada cierto tiempo lo vemos correr por una buena causa. De hecho, el pasado 2024, Farrell recaudó 774.000 euros para una organización benéfica que apoya a personas con una enfermedad cutánea rara. Es más, el actor recorrió varios kilómetros empujando la silla de ruedas a una de las supervivientes más longevas de dicha enfermedad.

Pamela Anderson reveló la polémica propuesta que le hizo Sylvester Stallone

Pamela Anderson volvió a hablar de un episodio que habría vivido durante sus primeros años en Hollywood y que involucra directamente a Sylvester Stallone. La actriz recordó una particular conversación que, según su versión, mantuvo con el protagonista de Rambo hace más de tres décadas, aunque desde el entorno del actor negaron de manera contundente que el encuentro haya ocurrido de esa forma.

La historia ya había sido relatada por Anderson en su documental de Netflix Pamela, una historia de amor, estrenado en 2023. Sin embargo, el tema volvió a tomar relevancia después de que la actriz canadiense lo mencionara nuevamente durante una entrevista televisiva y aportara algunos detalles sobre aquella supuesta propuesta. Durante su participación en Watch What Happens Live, el programa conducido por Andy Cohen, Pamela Anderson reconstruyó el diálogo que habría mantenido con Stallone cuando comenzaba a abrirse camino en la industria del entretenimiento.

Según recordó, el actor le habría ofrecido una serie de beneficios materiales a cambio de convertirse en su pareja principal: "Recuerdo haber hablado con Sylvester una vez y me ofreció un apartamento y un Porsche para que fuera su chica número uno", lanzó sin anestesia la entrevistada. La actriz también contó cuál fue su reacción ante aquella propuesta. Lejos de responder con una negativa inmediata, aseguró que decidió hacerle una pregunta que, con el tiempo, quedó como uno de los detalles más llamativos de la anécdota: "Le dije: '¿Eso significa que hay un número dos?'".

De acuerdo con el relato de Anderson, Stallone negó esa posibilidad y continuó con una frase que ella recordó especialmente: "Esta es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Ahora estás en Hollywood". Pamela explicó que, pese a encontrarse en una etapa inicial de su carrera y ante una propuesta que incluía lujos, ese no era el tipo de vínculo que buscaba: "Yo quería estar enamorada. No quería nada menos que eso", afirmó durante la entrevista.