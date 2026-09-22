El nuevo proyecto de Brad Pitt y Quentin Tarantino con nuevo avance: el tráiler de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'

Netflix lanzó el tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, con Brad Pitt y Tarantino, la secuela de "Érase una vez en Hollywood".

Netflix presentó un nuevo adelanto de Las nuevas desventuras de Cliff Booth , la película que continúa la historia de uno de los personajes centrales de Érase una vez en Hollywood. Brad Pitt volverá a ponerse en la piel del recordado doble de acción, esta vez bajo la dirección de David Fincher y con un guion escrito por Quentin Tarantino .

La producción estará ambientada en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la película original. Tras una exhibición exclusiva en salas IMAX, el largometraje llegará al catálogo global de Netflix el 23 de diciembre de 2026 .

La nueva historia mostrará una faceta diferente de Cliff Booth . El personaje dejará en segundo plano su trabajo habitual como doble de riesgo para convertirse en un fixer , es decir, alguien contratado para solucionar situaciones delicadas antes de que lleguen a hacerse públicas.

Brad Pitt protagonizará una nueva película para Netflix.

Para cumplir con esos encargos, Cliff recurrirá a sus contactos, experiencia y métodos que en determinadas circunstancias pueden quedar al margen de la ley. Sus nuevos trabajos estarán vinculados tanto con figuras importantes de Hollywood como con personas de menor exposición dentro de la industria cinematográfica: “Asesinato, chantaje, robo, extorsión… Otro verano más en Hollywood. Es 1977, ocho años después de que Cliff Booth (Brad Pitt) se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969”, plantea la sinopsis oficial.

El pasado vuelve a perseguir a Cliff Booth

El tráiler anticipa una trama cargada de delitos, humor negro y situaciones violentas. Entre las imágenes aparece un actor que busca a Cliff debido a que conoce su vínculo directo con una muerte. Ese encuentro representa una amenaza para el protagonista y vuelve a conectar sus nuevas actividades con acontecimientos de su pasado. Robos, chantajes y negocios criminales forman parte del escenario que deberá enfrentar el personaje interpretado por Brad Pitt, mientras intenta desenvolverse en una industria cinematográfica atravesada por secretos y conflictos.

El trailer de la pelicula, compartido por Netflix.

Brad Pitt vuelve, pero Leonardo DiCaprio no será parte

La nueva película vuelve a reunir a Brad Pitt con David Fincher, mientras que Quentin Tarantino mantiene su participación como guionista. Se trata de un cambio importante respecto de Érase una vez en Hollywood, ya que esta vez Fincher estará detrás de cámara.

Pitt obtuvo el Oscar por su interpretación de Cliff Booth en la producción original. Allí, el personaje era el compañero y doble de acción de Rick Dalton, un actor cuya carrera atravesaba un período de declive en el Hollywood de 1969. La continuación trasladará la acción hacia finales de los años 70 y estará centrada en Cliff. Leonardo DiCaprio, quien interpretó a Rick Dalton en la película anterior, no participará de la nueva producción, aunque expresó públicamente su respaldo al proyecto.

El elenco de Las nuevas desventuras de Cliff Booth

Entre los nombres que regresan aparece Timothy Olyphant, quien volverá a interpretar a James Stacy. Además, la película sumará a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller. Por el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre los personajes que interpretarán. El título internacional es The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, mientras que para el mercado de habla hispana fue presentado como Las nuevas desventuras de Cliff Booth.

Tarantino y Pitt juntos para Netflix.

Cuándo se estrena la película de Netflix

La producción tendrá primero una ventana exclusiva en salas IMAX durante dos semanas. Las fuentes difundidas sobre el proyecto presentan una diferencia respecto de la fecha exacta del estreno cinematográfico: una ubica el comienzo el 25 de noviembre de 2026, mientras que otra señala el 27 de noviembre. Más allá de esa diferencia, ambas fechas corresponden a la última semana de noviembre. Luego de su paso exclusivo por IMAX, Las nuevas desventuras de Cliff Booth llegará al catálogo mundial de Netflix el 23 de diciembre de 2026.