Graciela Alfano reveló las 5 claves para ser feliz
La modelo compartió un video en redes sociales y enumeró lo que hace a diario para llegar a los 73 años con alegría y bienestar.
Graciela Alfano es una de las principales figuras del espectáculo nacional, con una espectacular carrera en la televisión y en la farándula. En sus redes sociales comparte a diario con sus más de un millón de seguidores claves para vivir la vida a pleno y ahora no fue la excepción.
Con un video que rápidamente se viralizó y se robó la atención de miles, Alfano de 73 años reveló las 5 claves para ser una mujer feliz. "Soy feliz porque..." escribió en el pie del video que en apenas algunos minutos cosechó más de 84 mil reproducciones y cientos de "me gusta" y comentarios.
Entre los puntos que destacó para ser feliz enumeró cinco: "no escucho voces ajenas, sigo el deseo de mi corazón, cambio rápido mis emociones apagando el ruido mental, si alguien me gusta, se lo digo y si no me gusta también".
Con la buena energía que la caracteriza, Graciela alentó a la gente a bailar, cantar y celebrar la vida. "Al que le gusta tu onda, recibirlo con alegría. Al que no le gusta, dejalo pasar, qué te importa lo que piensa. Manejate con tu deseo, que nadie te lo aplaste porque el reconocimiento del propio deseo es el antídoto de la angustia. La mente la usamos para estudiar, para obtener información. Para divertirnos, el corazón", cerró su posteo al estilo coach motivacional.
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