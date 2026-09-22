Espectáculos La Mañana Graciela Alfano Graciela Alfano reveló las 5 claves para ser feliz

La modelo compartió un video en redes sociales y enumeró lo que hace a diario para llegar a los 73 años con alegría y bienestar. Agregar LM Neuquén a







Graciela Alfano

Graciela Alfano es una de las principales figuras del espectáculo nacional, con una espectacular carrera en la televisión y en la farándula. En sus redes sociales comparte a diario con sus más de un millón de seguidores claves para vivir la vida a pleno y ahora no fue la excepción.

Con un video que rápidamente se viralizó y se robó la atención de miles, Alfano de 73 años reveló las 5 claves para ser una mujer feliz. "Soy feliz porque..." escribió en el pie del video que en apenas algunos minutos cosechó más de 84 mil reproducciones y cientos de "me gusta" y comentarios.

Entre los puntos que destacó para ser feliz enumeró cinco: "no escucho voces ajenas, sigo el deseo de mi corazón, cambio rápido mis emociones apagando el ruido mental, si alguien me gusta, se lo digo y si no me gusta también".