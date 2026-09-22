Mauro Icardi vs. el Ministerio de Transporte, la pelea menos pensada: qué le respondió furioso el futbolista para defenderse

El futbolista respondió con dureza a un posteo en X del organismo provincial que lanzó un posteo afirmando que tiene la licencia de conducir vencida. El fuerte escrito.

Mauro Icardi no para de sumar polémicas a su vida. Esta vez, con un rival inesperado: el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, por un posteo en X en el que hicieron referencia a la situación de Icardi para conducir un automóvil. Luego de un escandaloso video compartido por su pareja la China Suárez , el organismo del gobierno provincial desató un escándalo al confirmar que tiene la licencia de conducir vencida.

" Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo. Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida" , comenzó diciendo en un escrito el ministerio donde alegaron que el jugador estaba cometiendo una infracción.

Enojado por este escrito, Mauro lanzó una respuesta durísima defendiéndose y tratando de dar explicaciones a lo sucedido. Contundente y un escrito explosivo.

Qué escribió Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte de PBA

"Hola buenas, Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", comenzó diciendo en el posteo.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

Luego, apuntó con dureza: "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. Que inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", escribió con cierto enojo el futbolista en los comentarios al posteo que hizo el ministerio.

Hola buenas, Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para… — MauroIcardi (@MauroIcardi) September 21, 2026

Sin embargo, más allá de cuál es la situación para manejar por parte de Mauro -encrucijada por dos posturas distintas- es cierto que no está permitido que Suárez se filme sentada en la ventanilla del automóvil y sin agarrarse de ningún lugar, situación que es de gran riesgo.