El polémico video de la China Suárez que dejó a Mauro Icardi sin licencia

La actriz subió a sus redes una grabación junto a su pareja que parecía inofensiva, pero las autoridades detectaron una grave infracción al volante.

Mauro Icardi fue inhabilitado preventivamente para conducir en la provincia de Buenos Aires por tener la licencia vencida. La medida fue tomada luego de que se difundieran imágenes del futbolista al volante.

El video fue publicado por su pareja, Eugenia “la China” Suárez, y rápidamente generó repercusión en redes sociales. En las imágenes se observa una situación ocurrida mientras ambos circulaban en un vehículo.

Además, en el video la China Suárez aparece sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el futbolista manejaba por un barrio cerrado.

El video de la polémica

En las imágenes se observa a Suárez quitarse el cinturón de seguridad, subirse a la ventanilla y sacar gran parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras Icardi se encuentra al volante. “La conducta pone en riesgo su propia integridad física, la de los demás ocupantes del vehículo y la de terceros”, explicó la cartera de Transporte bonaerense.

A la vez, el Ministerio advirtió la negligencia de Icardi como conductor “al no detener la marcha del vehículo pese a observar que su acompañante se había quitado el cinturón de seguridad y se encontraba con gran parte del cuerpo fuera del habitáculo”.

“Como responsable de la conducción, debía preservar las condiciones de seguridad de quienes viajaban en el vehículo y evitar una situación que pudiera representar un peligro para terceros”, sostuvo.

Licencia vencida e inhabilitación

Ante la repercusión de las imágenes, la Provincia intervino y verificó la situación del conductor. En ese marco, se constató que Icardi tiene su licencia de conducir vencida. Voceros de la cartera provincial detallaron que perdió validez “en mayo de 2019″ y agregaron que, aunque el futbolista tuviera una licencia emitida en otro país –lo que no se descarta– “debe revalidar y no lo hizo”.

Por tal motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva, en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que la medida implica que, por tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, Icardi deberá realizar el trámite para obtener una nueva licencia en la jurisdicción correspondiente a su domicilio. Antes de volver a conducir, tendrá que someterse a una evaluación destinada a determinar si se encuentra en condiciones psíquicas para hacerlo.

Además, desde el organismo remarcaron que toda persona que se encuentra al volante tiene la responsabilidad de conducir de manera segura y garantizar la protección de los ocupantes del vehículo y de terceros. En ese sentido, señalaron que las normas de tránsito buscan prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a otras personas.

La inhabilitación preventiva quedó registrada este 21 de septiembre y se mantendrá hasta que se determine si el Icardi reúne las condiciones necesarias para volver a obtener una licencia de conducir. Para ello, deberá cumplir con las evaluaciones y requisitos establecidos por las autoridades bonaerenses.

Mauro Icardi estalló contra los hates y defendió a la China Suárez

El mundo de las redes sociales volvió a poner en el foco a la China Suárez por una foto que causó un sinfín de opiniones. Algunas buenas, otras malas que hicieron ruido en la actriz, debido a que se trataba de un análisis sobre su físico en una foto donde se mostró en bikini.

Cansada de convivir con el 'hate' con respecto a su figura y la relación con Mauro Icardi que vive rodeada por escándalos, la China estalló contra las críticas con historias de Instagram: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. Pero más allá de su descargo, Icardi también fue explosivo con un mensaje tras las críticas.

En el mismo posteo en el que recibió una catarata de críticas, Mauro, con quien coquetea en las redes sociales sobre un supuesto casamiento, respondió con un apoyo total para su pareja. Ante las críticas, respondió con distintos emojis que demostraron su enamoramiento.

Un dato que marcó el enojo de la actriz fue la decisión de limitar los comentarios, por lo que solo algunas personas aparecen como respuesta al carrete de imágenes que compartió. Una hora después, compartió un video bailando frente a un espejo con la misma vestimenta y enfrentando las críticas.