Los guiños que mostró la China Suárez que reavivaron los rumores de casamiento con Mauro Icardi

La actriz compartió distintas historias en su cuenta personal de Instagram donde reavivó los rumores de un posible casamiento.

Esta vez, la China Suárez y Mauro Icardi llamaron la atención en las redes sociales por una historia de Instagram que no tuvo que ver con polémica ni situaciones que puedan generar un escándalo . Varias fotos publicadas en las historias de Instagram hicieron que los rumores de casamiento vuelvan a crecer en torno a la pareja .

Este domingo reapareció en la red junto a su pareja que, a diferencia de lo que acostumbraba, había mostrado cierta lejanía de las mismas evitando las polémicas que solía tener con Wanda Nara y, en alguna oportunidad, con Benjamín Vicuña .

Todo parecía una publicación normal, casi parecido a un canje: apareció posando una jarra de limonada casera. Pero un detalle particular generó un sinfín de opiniones diversas que hicieron ruido. En la historia siguiente hizo un acercamiento a su mano en la que se la veía lucir un anillo , generando que las versiones de casamiento tomen aún más fuerza.

La China no la dejó ahí. Acto seguido a esto, publicó una imagen en blanco y negro, en la que ella se mostró abrazándolo por detrás, demostrándole su cariño con un beso en la mejilla, y entrelazando los dedos de las manos demostrando un cariño intenso. Esta foto volvía a dejar en primer plano la joya.

El detalle más especial apareció en la elección de la música “Ordinary”, título de Alex Warren, pero en una versión especial para casamientos. Esta combinación alimentó los rumores a pesar que desde las partes no se hicieron eco sobre esta situación, ni confirmaron un supuesto casamiento.