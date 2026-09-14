Inesperada reacción de La Joaqui cuando le consultaron por su romance con Tiago PZK
La cantante respondió si está en pareja o no con su colega y fue contundente cuando le preguntaron por Luck Ra.
Tras la escandalosa separación de Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio y se refirió a su presente sentimental tras ser vinculada emocionalmente con Tiago PZK. La cantante charló con La Mañana con Moria (El Trece) y su reacción fue inesperada cuando le consultaron por su actual pareja.
“Estoy espectacular, trabajando mucho”, le dijo la cantante de RKT al notero del programa de Moria, quien rápidamente puso en escena a Tiago PZK. “¿Estás felizmente en pareja?”, consultó y, con una sonrisa pícara, La Joaqui negó su relación con el cantante: “No, no, por favor”.
Y eso no fue todo. Cuando el periodista quiso saber cómo estaban las cosas con Tiago con quien fue vista en las últimas semanas en el Ecoparque de Buenos Aires, la cantante le tiró flores, pero no confirmó su romance. “Igual que siempre, es un tipazo”, dijo.
En otro momento se refirió a cómo tomó la exposición que le dio el posteo de Luck Ra quien confirmó el romance de su ex con Tiago PZK. "Cero rencor. No tenemos nada de qué hablar. No lo veo hace meses. Solo le deseo que sea feliz… Cuando uno acepta irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue”, reflexionó.
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