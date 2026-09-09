Fiestas con prostitutas y yates: los detalles desconocidos de la vida de Luck Ra antes de cortarle a La Joaqui.

La guerra mediática entre Luck Ra y La Joaqui sumó un escandaloso episodio después de que ambos rompieran la tregua que mantenían desde su separación hace apenas dos meses. En medio de las acusaciones cruzadas, Yanina Latorre reveló en SQP el dato que habría terminado de quebrar a la cantante durante su regreso a la Argentina posterior a la ruptura que se dio en España .

La conductora reconstruyó el momento en que La Joaqui se encontraba en el aeropuerto de Barajas, sola y con su valija, esperando el vuelo de regreso. Fue allí cuando la artista habría recibido un mensaje inesperado a través de Instagram que le permitió conocer qué había ocurrido durante los cuatro días que Luck Ra pasó en Ibiza junto a sus amigos.

Antes de revelar ese dato, Yanina Latorre apuntó contra Luck Ra y lo calificó de “poco hombre”. Según relató, la manera en la que habría terminado el viaje dejó a La Joaqui en una situación especialmente incómoda. “Ella no tenía ni para el remís. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia para que le paguen el auto para ir al aeropuerto. No tenía ni 10 euros”, contó la periodista sobre la situación que atravesó la cantante.

Pero eso no fue todo. Yanina explicó que La Joaqui decidió bloquear a su expareja después de que se viralizara una fotografía suya llorando en el aeropuerto. La conductora también aseguró que Luck Ra se habría ido de Ibiza al cuarto día y que entre ambos no hubo una última conversación antes de la partida. “Él quedó muy mal parado con que ella se volvió sola, y aparte él la dejó al cuarto día y se fue. No hubo una última charla”, sostuvo Latorre. Además, señaló que el cantante habría cuestionado a su expareja por haber comprado con anticipación el pasaje para regresar a la Argentina.

Sin embargo, el dato que más impactó fue lo que La Joaqui habría descubierto mientras esperaba en Barajas. De acuerdo con el relato de Yanina, la artista comenzó a revisar sus mensajes de Instagram y recibió el contacto de una mujer que le habría enviado pruebas sobre lo sucedido en Ibiza. “Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram, y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir. Una chica, digamos… una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, relató.

El mensaje clave que recibió La Joaqui

Según Yanina Latorre, ese mensaje habría hecho que La Joaqui comprendiera lo que supuestamente había ocurrido durante la estadía de su expareja. “Ahí le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía, y que él hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”, agregó la conductora.

En ese sentido, Yanina insistió en que las tres mujeres habrían sido contratadas para estar en el barco y explicó por qué no se conoció la identidad de quien decidió comunicarse con la cantante. “Contrataron tres prostitutas para el barco, chicas que cobraban. La idea era averiguar el nombre, pero nadie me lo quiere decir porque no la quiere vender a la chica porque es su laburo”, señaló.

Finalmente, la conductora contó qué habría motivado a esa mujer a escribirle directamente a La Joaqui en medio de su regreso. “Y la chica, como que le dio lástima, y le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos”, cerró la conductora.