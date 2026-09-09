El detalle desde el sanatorio que trajo alivio por la salud de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei emitió este miércoles al mediodía un nuevo parte médico oficial sobre el estado de salud de Mirtha Legrand . El comunicado, firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico de la institución, indica que "la Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio".

Agrega que "continúa en una habitación común, en compañía de su familia". El texto también aclaró que "de no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

La actualización llega en medio de una expectativa sostenida desde que la internación de la conductora se hizo pública. El parte de este miércoles confirma que el tratamiento avanza en la dirección esperada y que no surgieron complicaciones adicionales al cuadro inicial. La conductora permanece internada en habitación común, lo que descarta que su situación requiera cuidados de mayor complejidad.

Desde el entorno de Mirtha también trascendieron señales de calma durante los últimos días. Trascendió que la conductora estaba tomando el té con dos amigas dentro de la clínica, un detalle que su círculo cercano dejó circular para transmitir tranquilidad. Sin embargo, el parte médico oficial sigue siendo la fuente principal para conocer con precisión la evolución de su estado de salud.

Mirtha Legrand internada: cómo comenzó el cuadro y el día a día desde el domingo

La internación de Mirtha Legrand tomó estado público el pasado lunes 7 de septiembre, cuando el Sanatorio Mater Dei emitió el primer comunicado oficial. En ese informe inicial, la institución informó que la conductora cursaba un cuadro respiratorio bronquial y que quedaba internada para tratamiento y observación. La noticia generó una repercusión inmediata en el mundo del espectáculo y en la televisión argentina, dado el lugar que ocupa Mirtha en la historia de los medios del país.

Al día siguiente, el martes 8, se conocieron nuevos detalles sobre cómo había transcurrido la primera noche en el sanatorio. La permanencia en la clínica respondía a la necesidad de sostener el monitoreo cercano del cuadro y evaluar la respuesta al tratamiento. Desde ese primer momento, el entorno de Mirtha transmitió que la conductora estaba de buen ánimo y que la situación se encontraba bajo control médico.

Este miércoles es el tercer día completo desde que la internación se hizo pública, y el parte emitido por el Mater Dei representa la segunda actualización oficial de la institución. La próxima comunicación formal está prevista para el viernes, salvo que se produzca algún cambio en su cuadro que justifique una actualización anticipada.

Mirtha Legrand, de 99 años, conduce desde hace décadas el ciclo de almuerzos que lleva su nombre y que se emite por El Trece. Su presencia en la televisión argentina es ininterrumpida desde los años 60 y cualquier novedad sobre su salud genera atención masiva tanto en el público como en el mundo del espectáculo.