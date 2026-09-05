Por temas de salud, Mirtha Legrand no conducirá esta noche su programa: ¿Quién la reemplaza?

La noticia sobre la salud de Mirtha Legrand preocupó a sus seguidores: tendrá que ser reemplazada en “La noche de Mirtha”

Mirtha Legrand generó preocupación en las últimas horas luego de que se confirmara que no podrá conducir esta noche una nueva emisión de “La noche de Mirtha” . La histórica figura de la televisión argentina debió suspender su participación en la grabación debido a un cuadro de salud y, ante esta situación, su nieta Juana Viale será quien tome su lugar al frente del programa.

La noticia trascendió durante la emisión de “Intrusos”, donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron detalles sobre el estado de la conductora. Según explicaron, Mirtha comenzó el día con un fuerte resfrío, acompañado por congestión , tos y molestias en la garganta .

Daniel Ambrosino también se refirió al cuadro que atraviesa la diva y mencionó como posibles causas una faringitis o una bronquitis . Sin embargo, hasta el momento no se difundió públicamente ningún diagnóstico médico que permita confirmar esas posibilidades.

Posteriormente, la situación fue ratificada por Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor de “La noche de Mirtha”. Durante el programa de América TV, el periodista Camilo García comunicó la información y explicó: “Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana”.

Su nieta, Juana Viale, su reemplazante de hoy

De esta manera, Juana Viale asumirá nuevamente la conducción del histórico ciclo televisivo mientras su abuela permanece en reposo. La decisión apunta a que la emisión pueda realizarse con normalidad pese a la inesperada ausencia de Mirtha.

Por su parte, Marcela Tinayre también brindó información sobre la salud de su madre. Según señaló, la conductora se encuentra descansando en su domicilio, siguiendo la recomendación de su médico de permanecer allí para recuperarse. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la evolución de Mirtha Legrand. La atención estará puesta en su recuperación y en cuándo podrá volver a ponerse al frente de su tradicional programa.