El músico analizó la situación del país y lanzó una frase sobre Argentina que generó indignación y se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Argentina es como una mujer abusada": la polémica frase de Alejandro Lerner en lo de Mirtha que generó repudio

Alejandro Lerner visitó este sábado La Noche de Mirtha , donde compartió la tradicional mesa con Mirtha Legrand y analizó la situación política y social de Argentina. Sin embargo, una de sus declaraciones terminó generando una fuerte polémica en redes sociales.

Durante la conversación, el músico habló sobre la corrupción y sostuvo que, cuando se vuelve estructural, termina transformándose también en una cuestión cultural.

"Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural", afirmó Lerner.

El artista también destacó la riqueza del país y consideró que, justamente por sus recursos, Argentina pudo atravesar distintas crisis sin llegar a una situación todavía más extrema.

El análisis que hizo en la mesa de Mirtha

Lerner planteó además la necesidad de que el país pueda sostener un proyecto durante varios años y cuestionó la falta de continuidad de las políticas a lo largo de las últimas décadas.

"Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo a una continuidad de un proyecto de país, que es lo que a mí me gustaría tener claro para hacer el sacrificio que haya que hacer", expresó frente a la conductora.

Pero luego llegó la frase que provocó la reacción de los usuarios.

"Argentina es como una mujer abusada"

Al referirse a las consecuencias de las decisiones tomadas por los distintos gobiernos durante los últimos 50 años, el músico realizó una comparación que rápidamente se volvió viral.

"Lerner":

Porque aseguró que ‘Argentina es como una mujer abusada’ pic.twitter.com/sQ1lEgBNGA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 30, 2026

"Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio y los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores", expresó.

Y agregó: "Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años pudo dar el servicio que nos merecemos".

Fuerte rechazo en las redes sociales

Las palabras de Lerner no pasaron inadvertidas y generaron una ola de críticas entre los usuarios de las redes sociales.

"¡Es horroroso lo que dice! Yo no puedo creer cómo nadie le objeta nada!", cuestionó una persona.

"El eufemismo que usó. Se fue al carajo", escribió otro usuario, mientras que una tercera persona resumió su opinión con un contundente: "Mmm, qué horrible comparación".

La declaración del músico volvió así a poner el foco sobre una de las conversaciones que dejó la noche televisiva y rápidamente comenzó a circular en redes.