Las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina desataron una tensión diplomática. La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores chileno.

Tensión con Chile por la soberanía del Estrecho de Magallanes tras los dichos de un jefe militar argentino.

Días atrás, se generó gran polémica en un programa de streaming, por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde , en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes . Sus dichos generaron un gran malestar en Chile , quienes enviará una nota de protesta por parte de Cancillería.

"Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas", había declarado el brigadier general Valverde.

La reacción diplomática no se hizo esperar frente a sus dichos y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile , Francisco Pérez Mackenna, se hizo eco de estas declaraciones en La Fábrica del Podcast: "La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países", respondió el funcionario según informó el medio La Tercera.

El diputado republicano Alejandro Riquelme, representante por Magallanes, llamó a Cancillería a enviar una nota formal de protesta al Gobierno argentino y sostuvo que las palabras de Valverde no pueden ser consideradas como un hecho aislado: "Puedo señalar con total seguridad que esto es territorio chileno y todos quienes habitamos esta región somos chilenos", sentenció.

"Chile es el único soberano en este estratégico paso"

Pérez Mackenna se encontraba en una gira oficial en Vietnam cuando trascendieron los dichos del argentino. Aún así, el funcionario chileno insistió: "Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno".

En la misma línea, el diputado Jorge Brito (FA),integrante de la Comisión de Defensa, cuestionó los dichos y llamó al Ejecutivo a actuar con mayor firmeza frente al Gobierno de Javier Milei.

"El único derecho que tiene Argentina sobre el estrecho de Magallanes es el derecho a pedirle permiso a Chile para transitar por él. Todo el mundo, el derecho internacional, los tratados bilaterales afirman de que Chile es el único soberano en este estratégico paso", agregó.

Quien también se sumó a las críticas de lo mencionado por el número uno de las Fuerzas Armadas argentinas fue Gonzalo Winter. Desde su perfil en la red social X, el diputado del bloque Frente Amplio tuiteó: "Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía".

"El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza", sumó el diputado.

"La boca de Magallanes es Argentina"

Esta no es la primera vez que un argentino pone en duda la soberanía chilena sobre este territorio. Meses atrás, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Hernán Montero, brindó polémicas declaraciones sobre los límites del Estrecho.

"La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

Esta afirmación sobre los espacios jurisdiccionales del país trasandino desató cientos de críticas, réplicas y comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Diputados de diversos colores políticos de Chile criticaron la exposición del contraalmirante Montero y anunciaron un oficio a la Cancillería para que tome cartas en el asunto.

Cabe recordar que el Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena, de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina.