Trágico aluvión en Chile: un muerto, cientos de evacuados y cierre de un paso fronterizo

Un río de barro arrastró auto, camionetas, provocó inundaciones de viviendas y además dejó cientos de personas aisladas. Hay alerta roja.

Un trágico temporal dejó un muertos y cientos de damnificados en Chile.

En las últimas horas se registró un fuerte temporal en Chile, donde las fuertes y inusuales lluvias causaron un impacto fatal: un aluvión dejó un muertos y cientos de damnificados.

El incremento desmedido en el cauce de los ríos y el deslizamiento de fango han dejado a cientos de personas sin hogar en varias comunas.

La Región de Antofagasta, la provincia de Iquique y la comuna de Huara fueron declaradas bajo Alerta Roja.

El violento temporal en el norte chileno ha generado impactantes inundaciones y el desalojo preventivo de cientos de habitantes en múltiples comunidades.

Las intensas corrientes descendieron desde la franja cordillerana hacia la comuna de Tocopilla, donde el barro arrasó con vehículos y transformó los pasajes urbanos en densos torrentes.

En esta localidad, la formación de un río de barro arrastró autos e incluso camionetas, además dejó a cientos de personas aisladas en sus casas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla se encontraban anegadas.

Bloqueo fronterizo y personas aisladas

Las autoridades confirmaron que ante este contexto, el paso fronterizo de Chile hacia Bolivia permanece inhabilitado de forma preventiva debido a las densas acumulaciones de nieve registradas cerca del paso Chungará. Hay 10 micros internacionales varados, dejando a cerca de trescientos pasajeros imposibilitados de continuar su trayecto.

La situación en Tocopilla es alarmante. La emergencia también motivó el traslado de 540 personas privadas de libertad desde el Centro Penitenciario de la localidad hacia Antofagasta.

La alcaldesa Ljubica Kurtovic describió a distintos medios que la situación es especialmente compleja por la geografía del lugar. "Tocopilla es un cordón de quebradas", afirmó. Además describió que la comuna ya tiene múltiples lugares aislados, sin acceso para poder transitar, y algunas personas desaparecidas.

Senapred informó la evacuación de unas 2.000 personas de la ciudad del norte de Chile. El presidente Kast declaró estado de excepción de catástrofe para la provincia "y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia", informó el Mandatario.