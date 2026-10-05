Así volcó un camión con decenas de estudiantes a bordo en medio de un festejo

El tradicional vehículo modificado para celebraciones sufrió el accidente durante una actividad escolar. Más de 20 jóvenes terminaron lesionados.

El camión transportaba a decenas de estudiantes de secundaria que participaban de un desfile de promociones en Ecuador.

Un vehículo que trasladaba a decenas de estudiantes de secundaria sufrió un grave vuelco en una esquina de Azogues , en Ecuador . Los jóvenes participaban en un desfile de promociones de la Unidad Educativa La Providencia cuando el camión perdió estabilidad y se precipitó con violencia sobre el asfalto.

El accidente de tránsito ocurrió el pasado sábado en pleno centro de la ciudad y debido a la emergencia se movilizó a personal del servicio ECU 911 y a diversos organismos de emergencias hacia el sector, con el objetivo de brindar asistencia médica a los ocupantes y evaluar posibles lesiones.

Al arribar al lugar del hecho, los médicos comprobaron que muchos de los jóvenes presentaban diversos politraumatismos como consecuencia directa del vuelco.

Al mismo tiempo, las autoridades del operativo llevaron un poco de tranquilidad al precisar en sus primeros reportes oficiales que no existieron personas atrapadas en la estructura metálica y de madera del transporte festivo.

En cuanto al número final de víctimas, la información proporcionada oficialmente por la Coordinación Zonal 6 del Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador, con cobertura en Azuay, Cañar y Morona Santiago, dejó inicialmente un saldo de 10 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

Sin embargo, una información posterior difundida sobre la emergencia elevó la cifra a alrededor de 22 estudiantes afectados, quienes fueron derivados a distintos establecimientos hospitalarios de la zona para su evaluación.

En la casa de salud San Clemente, por caso, se atendieron a varios jóvenes: algunos presentaban politraumatismos, pero todos estaban estables, según comentó personal de salud a medios locales, especificando además que otros heridos fueron retirados por los familiares para ser llevados a otros centros.

El vuelco, registrado en videos

Las imágenes registradas desde el propio vehículo y por cámaras ubicadas en el sector muestran los instantes previos al accidente. En las grabaciones difundidas a través de redes sociales se observa la maniobra en la que el transporte pierde el control hasta caer sobre uno de sus costados en plena calzada, rodeado por personas que presenciaban el desfile.

SE VEÍA VENIR esta tragedia. Ocurrió en Catamayo, Ecuador, durante la celebración del "Pro" de un colegio local. Irresponsabilidad nivel 10. pic.twitter.com/PGMGV9Ic5A — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) October 4, 2026

El despliegue de los equipos de auxilio médico incluyó la atención rápida de los estudiantes sobre la calle Sucre y Rivera antes de ordenar los traslados hacia las guardias.

La preocupación en la zona creció considerablemente por tratarse de un área altamente transitada donde, además, estaban familiares de los estudiantes.

Las posibles causas del accidente

Entre las versiones preliminares sobre las posibles causas del accidente se menciona que el vehículo, nombrado localmente como “Chiva”, habría caído en un hueco de la calzada, lo que habría provocado la pérdida de estabilidad del vehículo y su posterior volcamiento.

El camión se cayó hacia un costado y los estudiantes tuvieron que ser asistidos por los servicios médicos.

También surgió otra hipótesis relacionada con una posible sobrecarga de pasajeros en el sector de carga del vehículo.

De todos modos, estas versiones al menos hasta este lunes por la mañana no habían sido confirmadas y debían ser verificadas para establecer cómo se originó el vuelco.