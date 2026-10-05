Murió para salvar a su hermana: un adolescente fue acribillado al proteger a una menor en un tiroteo

Un adolescente de 13 años quedó en medio de un tiroteo e intentó proteger a la niña en un complejo de Luisiana. Hay dos detenidos.

Sha'michal Russell, el nene que murió intentando salvar a su hermana de un tiroteo, tenía solo 13 años.

Un adolescente murió luego de recibir un impacto de bala mientras interponía su cuerpo para proteger a su hermana menor durante una balacera desatada al aire libre en el estado de Luisiana, Estados Unidos .

El ataque armado se registró cerca de la cancha de baloncesto de un complejo de apartamentos situado en la ciudad de Shreveport. El episodio dejó además a un niño de 2 años y a un joven de 17 años heridos de gravedad.

La identidad de la víctima fatal fue confirmada oficialmente como Sha'michal Russell, de 13 años, cuyos restos fueron trasladados de urgencia al centro médico donde se constató su deceso.

La agresión se produjo cuando múltiples atacantes a bordo de un vehículo negro se aproximaron de imprevisto al área recreativa y abrieron fuego a corta distancia, dejando más de 40 vainas servidas en el lugar y alcanzando a los menores que estaban al aire libre.

“Es un héroe”: el desgarrador testimonio de la familia del chico

La tía de la víctima, la capellana del Departamento de Policía de Shreveport, Jessica Haley, relató ante los medios locales el accionar heroico de su sobrino durante el ataque armado.

El adolescente asesinado será reconocido de forma póstuma con el Premio al Heroísmo Juvenil.

“Estaba protegiendo a su hermana de 3 años en el parque para evitar que le alcanzaran las balas. Es un héroe, un hombre de gran corazón. Protegió a su propia hermana”, definió la mujer ante distintos medios locales.

Al mismo tiempo, remarcó: “No me cabía la menor duda de que, si esto volviera a suceder, tomaría la misma decisión todos los días. Moriría para salvar a su hermanita”.

El adolescente que salvó a su hermana recibirá un premio póstumo

La Fundación Juvenil por la Paz y la Justicia —anteriormente denominada Fundación Uvalde para Niños— anunció que otorgará de forma póstuma el Premio al Heroísmo Juvenil a Sha'michal Russell, convirtiéndolo en el primer adolescente en recibir esa distinción a nivel nacional.

“La familia de Sha'michal nos ha hablado de un niño que quería mucho a su hermana pequeña e intentaba protegerla. Solo tenía 13 años. Debería seguir aquí, creciendo con su familia”, dijo Daniel Chapin, presidente de la entidad.

Dos hombres detenidos luego del tiroteo

En las horas posteriores a la balacera, las autoridades arrestaron a dos hombres vinculados identificados formalmente como Javieon Abbott y Alonzo Abbott, quienes según los reportes oficiales son primos entre sí.

A Javieon Abbott se le imputó inicialmente un cargo de homicidio en segundo grado y posteriormente se le sumaron dos cargos adicionales de tentativa de homicidio en segundo grado, tipificados bajo los artículos 14:27 y 14:30.1 de los Estatutos Revisados de Luisiana, según informó oficialmente la Policía de Shreveport.

Por el hecho las autoridades arrestaron a dos hombres que son primos.

Por su parte, horas más tarde, los agentes capturaron a Alonzo Abbott, acusándolo formalmente de un cargo de participación como autor principal en homicidio en segundo grado y dos cargos de tentativa de homicidio bajo los artículos 14:24, 14:30.1 y 14:27 de la legislación estatal.

“Desde el momento en que comenzó este caso, la determinación de nuestros detectives por lograr justicia para Sha’michael, su familia y los otros niños heridos nunca flaqueó. Trabajaron sin descanso durante la noche y el día, siguiendo cada pista y utilizando todos los recursos disponibles hasta lograr la detención de los responsables”, afirmó el jefe policial, Wayne Smith.