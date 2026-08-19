Los escalofriantes videos del temporal que arrasa Chile

Un fuerte temporal golpeó en las últimas horas a la Región de Antofagasta, en el norte de Chile , donde las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y la activación de quebradas. Hasta el momento, las autoridades confirmaron una persona fallecida y más de 2.000 damnificados , mientras continúan los operativos de emergencia.

La situación más compleja se registró en la provincia de Tocopilla , donde un aluvión avanzó por distintos sectores y arrastró vehículos que se encontraban estacionados. La gran cantidad de agua caída en pocas horas generó además importantes anegamientos y complicó el tránsito y el acceso a diferentes zonas.

Las redes sociales se poblaron rápidamente de registros que dan cuenta de la violencia del temporal en la Región de Antofagasta.

En los videos difundidos por los propios vecinos, se observa el momento exacto en que el aluvión desciende a gran velocidad por las quebradas de Tocopilla, convirtiendo las calles en verdaderos ríos de barro y sedimentos que avanzan con una fuerza descomunal en medio del árido desierto de Atacama.

La fuerza del fenómeno provocó destrozos severos a su paso y llegó a arrastrar camionetas y automóviles, desplazados sin control por la masa densa de agua y escombros. La gravedad de las precipitaciones, consideradas históricas para la geografía del lugar, motivó la inmediata declaración de Alerta Roja y obligó a desplegar un operativo de emergencia para concretar la evacuación masiva de más de 2.000 personas hacia zonas seguras.

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El fenómeno resulta especialmente significativo debido a las características climáticas de la región. En Tocopilla se registraron cerca de 30 milímetros de lluvia en pocas horas, una cifra considerable para un área donde las precipitaciones anuales promedio rondan apenas los cinco milímetros.

La intensidad del temporal provocó la activación de quebradas y el desplazamiento de grandes cantidades de tierra, piedras y otros materiales. El fenómeno generó aluviones que ingresaron a sectores poblados y provocaron daños en calles, viviendas y vehículos.

Ante la gravedad de la situación, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla.

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El mandatario comunicó la medida a través de su cuenta de X y aseguró que se pondrán a disposición todos los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias del temporal y asistir a las personas afectadas.

Además, informó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra en la región desde la noche anterior y que próximamente asumirá un jefe de la Defensa Nacional para coordinar el despliegue de las fuerzas y los equipos de emergencia.

Mientras tanto, los organismos de respuesta continúan trabajando en Tocopilla y otros sectores afectados de Antofagasta. Los equipos realizan tareas de asistencia, evaluación de daños y búsqueda de personas que puedan encontrarse en zonas comprometidas por las inundaciones y los aluviones.

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Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y analizan la magnitud de los daños ocasionados por un temporal que afectó con particular fuerza a una de las regiones más áridas de Chile.