Comienzan las preinscripciones para el 2027 en las escuelas neuquinas: cuáles son los requisitos

El trámite se podrá realizar a partir del próximo lunes. Las familias deberán presentar documentación para acceder a una vacante.

Comienzan las preinscripciones para las escuelas de Neuquén: cuáles son los requisitos

Las familias de Neuquén ya pueden comenzar a prepararse para el ingreso a las escuelas en 2027. El Consejo Provincial de Educación (CPE) definió el cronograma de preinscripción para los estudiantes que ingresarán por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario de toda la provincia.

El proceso está establecido por la Resolución 1980/25 y se realizará a través del sitio oficial inscripciones.neuquen.edu.ar. Allí se podrá consultar la documentación necesaria, las guías para completar el trámite y los distintos canales de contacto.

Para realizar la preinscripción será necesario contar con una dirección de correo electrónico, ya que las notificaciones del proceso serán enviadas por esa vía. Además, las familias deberán adjuntar en formato digital el DNI, tanto del estudiante como de la persona responsable, con frente y dorso.

Secundario: cuándo comienza la preinscripción

El primer nivel en iniciar el proceso será el Secundario. La preinscripción para el ciclo lectivo 2027 comenzará este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el lunes 19.

Durante esas dos semanas deberán registrarse todos los estudiantes que quieran ingresar, independientemente de la prioridad que tengan para acceder a una vacante.

Las familias comenzarán a recibir novedades a partir del 21 de octubre, mientras que la confirmación formal de la vacante será comunicada por correo electrónico después del 22 de octubre.

Para definir quiénes acceden a cada establecimiento, el CPE estableció un orden de prioridades:

En primer lugar se encuentran los estudiantes que viven dentro del radio escolar y cuentan con una discapacidad certificada. Luego se contemplan los casos de violencia familiar que impliquen un cambio de residencia, los hermanos de alumnos que ya concurren al establecimiento —incluidas las familias ensambladas que puedan acreditarlo— y los hijos del personal de la institución.

También se tendrá en cuenta a los egresados de escuelas primarias que residan dentro del radio escolar, siempre que el cambio de domicilio haya sido realizado al menos seis meses antes. Después se considerará a los egresados de escuelas primarias derivantes que estén fuera del radio y, finalmente, a quienes no residan en la zona y tampoco provengan de las escuelas asignadas.

Nivel Inicial: las fechas para sala de 4 y 3 años

La preinscripción para el Nivel Inicial se realizará entre el 2 y el 6 de noviembre y tendrá distintas fechas de acuerdo con la edad de los niños.

Los días 2 y 3 de noviembre será el turno de la sala de 4 años, que tiene carácter obligatorio. En tanto, los días 4 y 5 se realizará la preinscripción para la sala de 3 años.

Para las salas de 1 y 2 años, el trámite se realizará de manera presencial el 6 de noviembre y dependerá de la cantidad de vacantes disponibles en cada jardín.

En este nivel también existe un orden de prioridades para la asignación de las vacantes. Los primeros considerados serán los niños y niñas que vivan dentro del radio escolar y tengan una discapacidad certificada, con un cupo por sala.

Después se contemplarán las situaciones de reubicación por violencia familiar previstas en la Ley 2785, los chicos que ya concurran al jardín en las salas de 3 o 4 años y quienes residan dentro del radio escolar.

El listado continúa con los hermanos de estudiantes de la institución, los hijos del personal, los postulantes que puedan acreditar el radio laboral de sus tutores y, finalmente, quienes vivan fuera del radio escolar.

Primario: cuándo hay que inscribirse

El último nivel en iniciar la preinscripción será el Primario. El trámite para los ingresantes se llevará adelante entre el 9 y el 13 de noviembre.

La asignación de vacantes seguirá el orden de prioridades establecido por el CPE para este nivel y, al igual que en Inicial y Secundario, las escuelas podrán solicitar documentación para acreditar cada situación.Qué pasa si no hay vacantes

Desde el CPE recomendaron que, como cada establecimiento cuenta con una cantidad limitada de vacantes, las familias deben seleccionar más de una escuela durante el proceso de preinscripción.

En caso de que un estudiante no consiga una vacante en ninguno de los establecimientos elegidos, el área de Supervisión del CPE trabajará junto con las escuelas para acompañar a la familia y encontrar una vacante disponible en otra institución.