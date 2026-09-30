Su compañera lo denunció por abuso sexual y el colegio tomó una polémica medida: "¿Qué hice mal yo?

La menor hizo la denuncia ante la Justicia y la familia criticó la resolución de la escuela.

Una estudiante menor de edad hizo una denuncia contra un compañero de la escuela, a quien acusó por abuso sexual. Tras ello la Justicia ordenó una restricción de acercamiento , pero la medida que tomó la escuela causó gran indignación y malestar.

Según denunció la estudiante, ambos habían mantenido una relación de noviazgo durante el año pasado y tras la separación, el joven habría comenzado a hostigarla.

Entre las situaciones que describió figuran un episodio en el que, según su relato, la persiguió por la escuela con un preservativo usado, además de distintos hechos de acoso a través de las redes sociales.

A partir de la denuncia, la Justicia de Mar del Plata, hizo lugar al pedido de restricción de acercamiento y dispuso un impedimento de contacto entre ambos.

El adolescente fue notificado de que deberá abstenerse de cualquier acto de perturbación o intimidación contra la denunciante y los integrantes de su grupo familiar, tanto en sus actividades educativas como en otros ámbitos de su vida cotidiana.

La medida de la escuela que provocó indignación

A partir de la disposición judicial, las autoridades del establecimiento comenzaron a reorganizar la dinámica escolar de los dos estudiantes para reducir al mínimo las posibilidades de que coincidan dentro de la institución.

Para eso, se modificaron horarios y se establecieron pautas específicas sobre la asistencia de cada uno, mientras continúa el proceso iniciado a partir de la denuncia.

Fue así que la institución decidió que el adolescente denunciado pueda cursar parte de las materias de manera remota y dispuso que, si asiste, lo haga acompañada por un adulto.

La decisión busca evitar el contacto entre ambos mientras avanza la investigación y se mantienen vigentes las medidas dispuestas sobre el adolescente acusado.

Las vacaciones de invierno 2026 se distribuirán en tres períodos distintos, según el calendario escolar oficial de cada provincia.

En el caso de la adolescente, la institución determinó que algunas materias sean cursadas de manera remota. Además, estableció que cuando deba concurrir presencialmente lo haga acompañada por un adulto.

Desde la dirección explicaron que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la medida cautelar vigente, las posibilidades que ofrece la infraestructura del colegio y la necesidad de garantizar el acceso a la educación de ambos estudiantes.

La institución sostiene que la organización debe contemplar las condiciones particulares de cada uno mientras la Justicia interviene en el caso.

El reclamo de la familia de la adolescente

La familia de la adolescente manifestó su preocupación por las consecuencias que la medida tiene en su vida cotidiana y escolar. Según explicaron, la nueva modalidad de cursada modificó sus rutinas y generó angustia y desconcierto, especialmente porque consideran que es ella quien debe afrontar restricciones dentro de la institución a partir de una situación que denunció.

En ese contexto, la menor que hizo la denuncia expresó su malestar y no logra comprender por qué su asistencia a la escuela se vio afectada.

Según relató su familia, la adolescente resumió lo que siente con una pregunta que refleja el impacto de la situación: “¿Qué hice mal yo? ¿Por qué no puedo ir a la escuela?”.