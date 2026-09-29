Una adolescente fue violada por un compañero y la familia reclama $547 millones a la empresa de viaje de egresados

El menor fue condenado a seis años pero la sentencia no está firme. Cuál es el reclamo de la familia de la joven víctima.

La demanda por el abuso sexual apunta a presuntas fallas en el deber de cuidado durante el viaje de egresados.

La familia de una estudiante que sufrió un abuso sexual en su viaje de egresados en Bariloche reclama ante la justicia una millonaria suma de dinero a la empresa de turismo.

La adolescente tenía 17 años cuando ocurrió el ataque, en octubre de 2024, en un hotel de la localidad rionegrina. El agresor fue un compañero del contingente, quien terminó siendo condenado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. La sentencia todavía no está firme.

Con el patrocinio del abogado Ignacio Sinkovich, la familia de la chica recurrió a la Justicia Civil y Comercial del Chaco. Buscan que se determine la responsabilidad de la compañía de viajes Travel Rock por los daños sufridos y se ordene una indemnización.

La demanda apunta a la falta de controles que debía garantizar la empresa organizadora y cuestiona su actuación después de la denuncia.

La demanda por el abuso sexual apunta contra Travel Rock por presuntas fallas en el deber de cuidado durante el viaje de egresados.

La suma millonaria que reclama la familia de adolescente abusada

En la demanda, la familia asegura que los adolescentes podían cambiar las habitaciones asignadas y circular por otros dormitorios sin una supervisión adecuada. Se denuncia además consumo de alcohol entre menores y señala deficiencias en el trabajo de los coordinadores.

El reclamo abarca también lo ocurrido una vez que se conoció el abuso. La joven y sus familiares fueron trasladados a otro alojamiento, mientras que el entonces acusado siguió con el resto del grupo.

Para la familia, esa decisión no aseguraba que la estudiante pudiera retomar las actividades sin encontrarse con él. Por eso, el planteo cuestiona tanto las medidas de prevención durante el viaje como la asistencia brindada después del ataque.

El centro cívico de Bariloche.

Ahora la familia decidió reclamar una suma que asciende a $547.921.752,76. La cifra contempla incapacidad, daño moral y psicológico, gastos de tratamiento, pérdida de oportunidades y desembolsos vinculados con el proceso penal. También incorpora un pedido de daño punitivo.

El reclamo se apoya en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. La representación de la estudiante sostiene que la contratación del viaje obligaba a la firma a brindar seguridad y cuidado a quienes integraban el contingente.

La familia también pidió que Travel Rock identifique a su aseguradora de responsabilidad civil. Los casi $548 millones corresponden al pedido de la parte demandante: la Justicia todavía debe resolver si la empresa tiene responsabilidad y qué reparación corresponde.

Qué estableció la condena por el abuso

El tribunal que juzgó el ataque estuvo integrado por Sergio Pichetto, Marcos Burgos y César Lanfranchi. Los tres magistrados coincidieron en que las pruebas reunidas durante la investigación y expuestas en las audiencias permitían acreditar el hecho y la autoría del acusado.

Durante el debate declararon la víctima y otros testigos. La adolescente brindó su relato con medidas de protección destinadas a resguardar su intimidad. La Fiscalía y la querella pidieron una declaración de culpabilidad, y la defensa solicitó la absolución.

Entre las pruebas se valoraron los mensajes y audios que la joven envió a su hermana el mismo día del ataque, durante el viaje de egresados. El tribunal consideró acreditado que había expresado su negativa a mantener relaciones sexuales y que el acusado no se detuvo.

Los jueces también rechazaron que la falta de lesiones físicas permitiera concluir que existió consentimiento. La sentencia mantuvo la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, además de la restricción para salir del país, hasta que el fallo quede firme.