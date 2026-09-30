Detectaron materiales no autorizados y contaminantes en termos truchos de dos reconocidas marcas

Advierten sobre la seguridad de los termos y otros envases que se venden sin garantías. Qué se debe revisar antes de comprar.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre termos falsificados de dos reconocidas marcas que se venden en el país. Qué fue lo que detectaron y cómo podría afectar la salud.

De acuerdo a lo informado, el organismo detectó aleaciones metálicas no autorizadas y contaminantes por encima de los límites permitidos en recipientes secuestrados en una investigación por presunta falsificación .

Los resultados pusieron el foco en la seguridad de los termos y otros envases que se venden sin garantías sobre los materiales utilizados.

Las pericias estuvieron a cargo del INAL, el organismo difundió sus conclusiones el 30 de enero de 2026, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Marcas.

Termos truchos de dos reconocidas marcas y con graves peligros para la salud

El comunicado se refiere a las muestras analizadas y no identifica como originales a los termos de Lumilagro o Stanley como productos afectados, ya que se trataría de imitaciones que pueden llevar el nombre y el logotipo de marcas conocidas.

Según explicó el organismo, algunos contaminantes metálicos pueden pasar desde las paredes de un recipiente hacia el agua o los alimentos. La exposición sostenida, incluso a bajas concentraciones, puede provocar acumulación en el organismo y efectos adversos a largo plazo.

Entre los antecedentes figura la prohibición de marzo de 2020, cuando ANMAT impidió la comercialización de los termos Romania identificados como Inox Termo Mate MAT-45, de origen chino. Dicha medida alcanzó a un producto determinado, sin extenderse al conjunto de los termos de acero.

En marzo de este año, la Municipalidad de Chivilcoy informó sobre el secuestro de productos falsificados con el logo de Stanley en un comercio. Entre los artículos analizados figuraban un termo negro y dos botellas con pico, que no cumplían con el Código Alimentario Argentino porque sus aleaciones de acero no estaban autorizadas para entrar en contacto con alimentos.

Qué aclaró Stanley y qué revisar antes de comprar

Stanley informa que utiliza acero inoxidable 18/8, también conocido como AISI 304, y reconoce que el material empleado para sellar el aislamiento al vacío contiene plomo. Según la empresa, ese punto está en la base y queda cubierto por una capa de acero que lo separa de la bebida y del contacto con el usuario.

La compañía asegura que ninguna superficie accesible ni en contacto con el contenido contiene ese metal. Si la cubierta inferior se desprende durante el uso habitual y deja expuesto el sellado, indica que el producto puede tramitarse mediante su garantía de por vida.

Para la compra de termos y otros recipientes, ANMAT recomienda recurrir a canales formales de comercialización. A su vez, el municipio que informó sobre las falsificaciones aconsejó revisar las inscripciones, el estado de las cajas, los sellos de importación y la identificación de los lotes.

Qué cambió en la regulación de los envases

El 29 de julio, ANMAT comunicó una actualización de las reglas para envases, utensilios, tapas y otros elementos metálicos utilizados con alimentos. La Resolución Conjunta 8/2026 incorporó una disposición del Mercosur y fijó un plazo de 180 días para que las empresas se adecuaran.

La modificación establece un máximo del 1% de impurezas constituidas por plomo, arsénico, cadmio, mercurio y antimonio, considerados en conjunto. También impone límites individuales: mercurio, plomo y cadmio no pueden superar el 0,01% cada uno, mientras que para el arsénico el tope es del 0,030%.

Además, la norma actualizó la lista de aceros admitidos. La denominación acero inoxidable no alcanza por sí sola para garantizar que un recipiente resulte apto: su composición debe ajustarse a los materiales permitidos para el uso previsto.