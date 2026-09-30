Salió de su casa y la asesinaron de un disparo en el abdomen: su madre está herida

La mujer tenía 43 años y falleció en el hospital. Qué se sabe del trágico hecho.

El tiroteo entre vecinos terminó con la muerte de Fabiana Páez, alcanzada por una bala perdida.

Una mujer que salió afuera de su casa terminó siendo asesinada "accidentalmente" . Tenía 48 años y fue alcanzada por una bala perdida.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la mujer salió de su casa para saber qué estaba ocurriendo en la calle. Se encontraba junto a su mamá en la vereda, en medio de una pelea entre dos familias vecinas.

La víctima fue identificada como Fabiana Isabel Páez, quien quedó en medio de un tiroteo y recibió un disparo en el abdomen. Su madre, de 66 años, también resultó herida. Fabiana fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después.

El fatal hecho ocurrió en la calle Raúl Colombres al 2000, en el barrio Ampliación La Gaceta, en la zona este de la capital tucumana, cerca del río Salí.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el enfrentamiento armado habría comenzado entre integrantes de dos familias, loz Guzmán que, por razones que aún no fueron esclarecidas, se enfrentaron con miembros de la familia Navarro, quienes mantenían conflictos desde hacía tiempo.

El momento en que las mujeres quedaron en medio del tiroteo

Fabiana estaba dentro de su casa cuando escuchó los tiros. Entonces salió a la calle junto a su mamá, Isolina Isidora Décima, de 66 años, para comprobar si algún familiar se encontraba en peligro. Ninguna de las dos tendría relación con la disputa. Sin embargo, ambas quedaron atrapadas en el fuego cruzado.

La mujer de 66 años recibió un disparo en el muslo derecho, mientras que su hija sufrió una herida de gravedad en el abdomen.

Las dos fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital Centro de Salud. Décima recibió el alta después de las 18.20, mientras que Fabiana murió alrededor de las 20.10 debido a la gravedad de la lesión.

Tiroteo, muerte y detención

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale.

Como parte de las primeras medidas de la investigación, se realizó un relevamiento de la escena del hecho con la intervención de especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Los peritos de las áreas de Criminalística y Química Legal trabajaron en el lugar para recolectar elementos que puedan aportar información sobre la secuencia de los disparos y las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento.

A los pocos minutos del hecho, la Policía copó el barrio. Personal de la ex Brigada de Investigaciones comenzó a indagar para tratar de identificar y detener a los atacantes. Con el correr de las horas, bajo las órdenes de los comisarios Germán Llanos, Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Minutos después, atraparon a otros dos, que serían los sospechosos de haber participado en el crimen de Páez y de haber herido a su mamá.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, indicó que con la detención de seis sospechosos no se cerrará la investigación. “Sabemos que los integrantes de ambos grupos tienen antecedentes. Vamos a ir con todo el peso de la ley para desarticular a estos grupos”, indicó.