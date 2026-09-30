Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 30 de septiembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.545 en venta. El blue cotiza a $1.560, generando una brecha del 1% respecto al oficial.

A la apertura de este miercoles 30 de septiembre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.545 para la venta y $1.495 para la compra.

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1% , reflejando una estabilidad relativa en los mercados de cambio.

El dólar blue , referencia del mercado paralelo, cotiza a $1.560 en venta y $1.540 en compra. Esta diferencia de $15 respecto al oficial representa la menor brecha registrada en las últimas jornadas.

Dólares financieros y mercado de capitales

En el segmento financiero, el dólar MEP (bolsa) se posiciona en $1.557 para la venta y $1.537,4 para la compra. Este tipo de cambio refleja las operaciones realizadas en el mercado de valores local.

El contado con liquidación (CCL) registra valores de $1.617,4 en venta y $1.616 en compra. Esta modalidad, utilizada para operaciones de liquidación inmediata, mantiene su diferencial característico respecto a los otros segmentos.

El dólar tarjeta, aplicable a compras con tarjeta de crédito en el exterior, alcanza $2.008,5 en venta y $1.943,5 en compra. Este tipo de cambio incluye los impuestos y recargos correspondientes.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones comerciales de gran volumen, cotiza a $1.522 en venta y $1.513 en compra.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto se ubica en $1.614,06 para la venta y $1.610,48 para la compra. Este valor refleja las cotizaciones en plataformas de intercambio digital.

La apertura de hoy muestra estabilidad en la mayoría de los segmentos. El dólar oficial mantiene su nivel, mientras que los mercados alternativos operan con márgenes contenidos.