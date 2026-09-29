Policiales La Mañana Accidente de tránsito Un muerto en un fatal choque en Bajada de Maida: hay corte y desvío de tránsito

El siniestro ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 15. Un vehículo menor impactó de manera frontal con un camión. Agregar LM Neuquén a







Un muerto en un choque fatal en Bajada de Maida / Foto Maria Isabel Sanchez

Un violento choque se produjo este martes por la tarde en la zona conocida como Bajada del Maida. Por tal motivo, se registraban numerosos inconvenientes a la hora de transitar por ese corredor.

Según información preliminar a la que accedió LM Neuquén, en el lugar un auto Chevrolet Corsa impactó de manera frontal con un camión cisterna. Debido al impacto, cercano al cruce con la calle Crouzeilles, el conductor del vehículo más pequeño falleció en el acto.

Personal forense trabaja en el lugar del accidente Maria Isabel Sanchez "Ocurrió en plena bajada, por motivos que se investigan, alguno de los dos vehículos habría invadido el carril contrario", indicaron fuentes de la investigación. Una hipótesis también que se manejaba que el Corsa, quizás haya intentado hacer un adelantamiento, cuando se encontró de manera frontal con el camión.