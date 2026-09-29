Murió a los 75 años el actor Dennis Haskins, inolvidable protagonista de la serie "Salvados por la campana"

El artista estadounidense alcanzó la fama internacional a finales de los años 80 e inicios de los 90 en la exitosa comedia donde interpretó al director Belding.

El actor nacido en Tennessee alcanzó la fama gracias a la tira televisiva de la cadena NBC.

Dennis Haskins , actor estadounidense conocido mundialmente por interpretar al director Richard Belding en la exitosa comedia juvenil Salvados por la campana , emitida entre fines de la década de los 80 y principios de los 90, murió a los 75 años .

La confirmación de su deceso fue difundida a través de un comunicado oficial emitido por su entorno y replicado por medios de Estados Unidos. Si bien las causas exactas de su muerte no fueron precisadas por los voceros, distintas informaciones sostenían que se encontraba con complicaciones de salud asociadas a la enfermedad de Parkinson .

Haskins se convirtió en un rostro familiar para los espectadores como líder del elenco adulto de la tira televisiva de la cadena NBC . Su personaje intentaba constantemente mantener a raya a Zack Morris y al resto de los estudiantes del instituto Bayside High.

Quedó grabado en la memoria de los fanáticos de la serie por pronunciar de manera recurrente frases características como "Morris", dirigida al protagonista, o "Hey, hey, hey, what is going on here?" ("Ey, ey, ey, ¿qué está sucediendo aquí?"), cuando ocurría algún problema con los estudiantes.

La trayectoria del artista en ese rol comenzó formalmente en 1988 con su participación en el proyecto previo de Disney Channel titulado Good Morning, Miss Bliss, formato que al año siguiente se reconvirtió en Salvados por la campana (o Saved by the bell, en su versión en inglés).

A partir de allí, extendió su labor protagónica hasta el año 2000 a través de diversas secuelas y producciones relacionadas con la original.

"Es una pérdida trágica": el lamento de los amigos del actor

Tras conocerse la noticia, Jay Schachter, agente y amigo personal del artista durante más de dos décadas, expresó públicamente su dolor a través de un comunicado.

"Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding y aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis lo queríamos todavía más", afirmó.

El actor quedó grabado en la memoria de los fanáticos por frases como "Ey, ey, ey, ¿qué está sucediendo aquí?".

Al mismo tiempo, el representante agregó: "Era una gran persona y quería, quiero decir adoraba, a sus fans. Siempre tenía un momento para ellos, pasara lo que pasara".

"Fue mi cliente y mi gran amigo durante más de 20 años, y le echaré mucho de menos. Estoy destrozado", admitió Schachter.

Quién era Dennis Haskins, reconocido actor estadounidense

Nacido el 18 de noviembre de 1950 en la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, el actor mantuvo un vínculo permanente con sus raíces y participó activamente en iniciativas culturales de su comunidad.

Según medios estadounidenses, el actor se encontraba con complicaciones de salud asociadas a la enfermedad de Parkinson.

Tras finalizar su extensa etapa vinculada al establecimiento escolar de Bayside High, el actor participó en numerosas producciones de gran audiencia para la televisión y la gran pantalla.

Entre los créditos de su filmografía figuran intervenciones en series de alta repercusión como "Mad Men", "Cómo conocí a vuestra madre", "It’s Always Sunny in Philadelphia" y "The West Wing", además de incursiones cinematográficas en largometrajes como "Pueblo chico, pistola grande".