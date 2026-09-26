Neuquén La Mañana Estados Unidos En 13 fotos, el "Freedom 250 Roadshow" de Estados Unidos cerró su recorrido en Neuquén

La iniciativa finalizó su gira nacional en el paseo neuquino. Los asistentes disfrutaron la cultura y la música de Estados Unidos en el marco del 250º de la independencia de ese país. Agregar LM Neuquén a







En 13 fotos, el "Freedom 250 Roadshow" de Estados Unidos cerró su recorrido en Neuquén Embajada Estados Unidos

Neuquén fue la última parada del America 250/Freedom 250 Roadshow, la propuesta de la Embajada de los Estados Unidos para celebrar el 250º aniversario de la independencia estadounidense en la Argentina.

Es un colectivo que fue realizando paradas en ciudades y provincias de todo el país para celebrar este nuevo aniversario de la independencia de Estados Unidos y los lazos que unen ambos países.

La iniciativa tuvo lugar este sábado en el Paseo de la Costa y ofreció música en vivo, actividades culturales y propuestas para toda la familia. Contarán con presentaciones de jazz. blues, soul, hip hop y pop, géneros originarios de los Estados Unidos que trascendieron fronteras y dejaron una profunda huella en la cultura mundial.