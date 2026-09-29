Red ilegal de venta de autopartes: qué dijo la Policía sobre el caso que investiga a efectivos

En dos allanamientos a desarmaderos de Centenario encontraron autos y motos que debían estar secuestrados en la Dirección de Tránsito. Tres policías fueron puestos a disponibilidad.

Dos policías y un comerciante están bajo la lupa por el posible desvío de vehículos secuestrados a desarmaderos de Centenario. Todo comenzó con un dato tan concreto como llamativo: un efectivo policial encontró publicado a la venta en redes sociales a su Peugeot 207 que debía permanecer bajo resguardo de Tránsito.

Ese episodio fue el punto de partida de una investigación que ahora intenta determinar qué ocurrió con una cantidad todavía no precisada de vehículos secuestrados y que, según estimaciones preliminares, podría superar el centenar.

El comisario mayor Dante Catalán confirmó a LM Neuquén que el caso se inició a partir de un requerimiento realizado el 27 de agosto por el Departamento de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Diego Azcárate , luego de una denuncia elevada desde la Dirección de Tránsito.

El auto de un policía estaba desguazado en el predio de Parque Industrial

El denunciante es un efectivo policial de baja jerarquía que trabajaba en la Dirección de Tránsito Neuquén ubicada en Río Colorado 250. Al revisar el Facebook observó una publicación donde un usuario vendía un Peugeot 207. El vehículo le resultó conocido y lo reconoció como propio: justamente se trataba de su auto secuestrado en 2024 por la División Tránsito a raíz de un siniestro vial.

Según explicó Catalán, el policía realizó primero el reclamo correspondiente dentro de la Policía y posteriormente encontró su Peugeot dentro del predio del Parque Industrial. Sin embargo, con un detalle insólito: constató el faltante de piezas.

"Le faltaba el tren trasero, las ruedas de atrás, estaba a punto de ser desguazado", aseveró Catalán.

El dato confirmado por Catalán corrobora lo anticipado a LM Neuquén al respecto de que los autos que estaban secuestrados estaban siendo comercializados a través de Marketplace.

La denuncia derivó en controles en desarmaderos de Centenario

De esta manera, la investigación intenta determinar cómo los vehículos secuestrados en el predio de tránsito por infracciones o problemas judiciales, fueron retirados para la supuesta compactación pero terminaban alimentando un circuito clandestino de venta de repuestos.

De acuerdo con fuentes judiciales, el comerciante investigado no tendría autorización municipal ni un vínculo oficial con la Policía para retirar esos vehículos.

El episodio permitió abrir una línea de investigación más amplia. A partir de esa situación el policía que detectó a su auto realizó una denuncia tanto en el ámbito penal como administrativo.

A partir de la denuncia comenzaron controles en desarmaderos de Centenario con auditorías a la documentación. Allí, según detalló el jefe policial, los investigadores detectaron “a prima facie” vehículos que presentaban irregularidades tanto desde el punto de vista contravencional como judicial.

"Estaban identificados con números o letras, con las particularidades que se les marcan en el predio Parque Industrial", señaló el comisario.

Según la pesquisa inicial los desarmaderos que recibieron los vehículos habrían actuado de buena fe recibiéndolos de parte de un comerciante, motivados por la confianza que inspiraba en que los autos eran extraídos de la Policía.

Más de 100 autos y 15 motos

El dato que encendió la alarma fue que había vehículos que debían permanecer dentro del predio policial y que aparecían en desarmaderos para ser comercializados como piezas de desarme.

Al tiempo que la Policía comenzó a trabajar en conjunto con la Fiscalía, paralelamente se abrió una investigación en Asuntos Internos para determinar si existieron irregularidades y qué tipo de participación hubo de parte de efectivos policiales.

Según informó Catalán, la pesquisa judicial desembocó finalmente en la orden de siete allanamientos: tres en domicilios particulares, otros cuatro en dependencias de DirecciónTránsito de Neuquén, predio de Parque Industrial y dos en desarmaderos de Centenario.

Durante los procedimientos se observó un volumen importante de vehículos con faja y fueron incautadas computadoras, teléfonos y documentación, entre otros elementos de interés para la investigación.

Dos policías y un comerciante bajo la lupa

Catalán confirmó además que son tres las personas investigadas: dos efectivos policiales, uno de mayor jerarquía que el otro, y un comerciante.

"El particular se presentaba en la unidad con fines de compactación", indicó Catalán y agregó: "hay que determinar el modus operandi, que documentacion dejaban para llevar a cabo esa acción".

De acuerdo con fuentes judiciales, el comerciante investigado no tendría autorización municipal ni un vínculo oficial con la Policía para retirar esos vehículos.

Ninguno de los tres hombres quedó detenido pero los tres fueron notificados del inicio de la investigación y permanecen en libertad supeditada al avance de la causa.

El jefe policial aclaró que todavía no existe un encuadre definitivo para la conducta que se investiga y que resta analizar una cantidad importante de evidencia.

“Hay muchas evidencias para analizar y determinar cuál era la acción en sí para que un vehículo secuestrado finalice en un desarmadero como venta de repuestos”, explicó y agregó: "los vehículos contabilizados son alrededor de 100 y 15 motos". Todavía resta continuar cotejados con los informes policiales de ingreso y egreso.

Ese punto resulta central para la investigación: cómo salían los vehículos del circuito de resguardo policial para la supuesta compactación, quién intervenía y cuál era finalmente el destino que se les daba.

Pasaron a disponibilidad a dos policías de alto rango y uno de menor jerarquía

El dato aportado por Catalán confirma una de las principales líneas que ya analizaba la Fiscalía: que vehículos que debían permanecer bajo custodia aparecieron en el circuito de los desarmaderos.

Sin embargo, todavía resta establecer cómo era la maniobra coordinada para facilitar la extracción de vehículos, quién permitía la salida de los vehículos y qué participación concreta tuvo cada uno de los tres investigados.

Mientras la investigación penal tiene a dos personas notificadas de la investigación, en la faz administrativa Catalán confirmó que este sábado se procedió a la notificación de puesta disponibilidad de dos efectivos de tránsito de alto rango y uno de menor rango.